Gobierno reporta expansión histórica de infraestructura hospitalaria en comparecencia ante la Cámara de Diputados

Comparecencia ante la Cámara de Diputados, los titulares de Salud, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar

El Gobierno de México reportó avances en infraestructura hospitalaria, equipamiento médico, abasto de medicamentos y atención a pacientes durante la comparecencia de los titulares del sector Salud ante las comisiones unidas de Salud y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el encuentro, el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, aseguró que en los primeros dos años de la actual administración se registró la mayor expansión bianual de infraestructura hospitalaria de los últimos 45 años, con la construcción de 34 hospitales y la inauguración de 13 instalaciones pertenecientes al IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Detalló que se destinaron 23 mil 799 millones de pesos para ampliar la infraestructura, lo que permitió incorporar mil 515 camas censables y mil 482 no censables. Además, se invirtieron seis mil millones de pesos en equipamiento médico de alta tecnología, se modernizaron 650 quirófanos y se incrementó la capacidad para realizar 370 mil cirugías adicionales al año.

El funcionario también destacó la incorporación de 21 robots quirúrgicos y la actualización de equipos especializados, entre ellos aceleradores lineales, tomógrafos, equipos de angiografía y resonancia magnética.

Disminuyen muertes por enfermedades crónicas

Kershenobich informó que entre 2024 y 2025 se registró una reducción en las defunciones relacionadas con distintas enfermedades crónicas.

De acuerdo con las cifras presentadas, las muertes por enfermedades del corazón disminuyeron 8.1 por ciento; las relacionadas con diabetes mellitus, 5.5 por ciento; enfermedades cerebrovasculares, seis por ciento; insuficiencia renal, 3.8 por ciento, y tumores malignos, 3.7 por ciento.

En materia de medicamentos, informó que se destinaron 353 mil millones de pesos a la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos, equivalente a cuatro mil 863 millones de piezas de tres mil 345 tipos de productos. Añadió que se adelantaron los procesos de adquisición para garantizar el suministro de 2027 y 2028, con una cobertura contratada de 92.3 por ciento.

IMSS anuncia auditoría por muerte de cinco bebés

Durante su intervención, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que ya comenzó una auditoría clínica independiente para esclarecer las causas del fallecimiento de cinco bebés en el Hospital General de Zona número 1, ocurrido en septiembre pasado.

El funcionario explicó que el pasado 3 de noviembre retomó las reuniones con los familiares de los recién nacidos y les comunicó el inicio de la investigación, cuyos resultados estarán disponibles el próximo 8 de diciembre.

“Empezó una auditoría clínica independiente, cuyos resultados se darán a conocer el 8 de diciembre y las familias serán los que los conozcan primero”, señaló durante su comparecencia.

Como parte de las medidas para evitar que se repitan situaciones similares, Robledo informó que el secretario de Salud, David Kershenobich, activó un comando interinstitucional del sector enfocado en atender las infecciones asociadas a la atención médica y la resistencia a los antibióticos.

Este grupo tendrá entre sus responsabilidades realizar verificaciones preventivas en 220 unidades de terapia intensiva neonatal de todo el país, tanto de instituciones públicas como privadas.

El titular del IMSS también adelantó que durante la siguiente semana sostendrá una reunión con madres y padres de los bebés fallecidos en el Hospital de Ginecobstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco.

En ese caso, los fallecimientos estarían presuntamente relacionados con un brote de las bacterias Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans en el área de neonatos, por lo que se prevé abordar con las familias las acciones de investigación y seguimiento.

Además de este tema, Robledo destacó que en los últimos siete años se incorporaron seis mil 299 camas hospitalarias y se amplió la cobertura de seguridad social a sectores que anteriormente tenían dificultades para acceder a ella.

Señaló que actualmente el instituto brinda protección a 79 millones de personas, incluyendo trabajadores independientes, personas trabajadoras del hogar y empleados de plataformas digitales.

En materia de atención médica, indicó que se habilitaron 17 mil turnos en mil 618 consultorios de 400 unidades de medicina familiar, que ahora también ofrecen servicios durante los fines de semana.

Asimismo, informó sobre la renovación de mil 38 quirófanos, 83 unidades de terapia intensiva, 71 salas de urgencias y 93 servicios de hemodiálisis, además de la apertura de 35 nuevas salas de hemodinamia, 33 centros de atención para niñas y niños con cáncer y 114 áreas de imagenología.

Robledo también anunció que el IMSS contempla la contratación de dos mil 500 especialistas, la basificación de 10 mil 939 trabajadores eventuales y la adquisición de nuevo equipamiento médico.

ISSSTE reporta 97% de abasto de medicamentos

Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que se concluyeron tres hospitales regionales de alta especialidad en Torreón, Coahuila; Tlajomulco, Jalisco, y Acapulco, Guerrero, así como un hospital general en Tampico, Tamaulipas.

También mencionó el inicio de obras para nuevas instalaciones hospitalarias y clínicas en Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Estado de México.

Respecto al equipamiento, destacó la incorporación de 710 ambulancias, dos mil 275 camas eléctricas, 927 camillas para urgencias, 330 camas para cuidados intensivos y mil sillones reclinables.

Además, informó que el ISSSTE pasó de contar con un robot quirúrgico a disponer de 13 equipos, incluidos nueve sistemas Da Vinci para cirugía oncológica y cuatro robots especializados en intervenciones de rodilla.

En cuanto al suministro de medicamentos, Batres aseguró que se alcanzó un 97 por ciento de abasto en claves de medicamentos y un 98 por ciento en el surtimiento completo de recetas.

Agregó que durante los últimos dos años se incorporaron cuatro mil 78 especialistas, se basificaron siete mil 605 trabajadores y se renivelaron 51 mil 173 empleados del instituto.

IMSS-Bienestar incrementa consultas 55 por ciento

A su vez, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, informó que desde 2023 las consultas en esta institución aumentaron 55 por ciento.

Detalló que durante 2026 se han realizado 41 millones de consultas generales, seis millones de consultas de especialidad y 800 mil cirugías.

El funcionario explicó que el objetivo es consolidar una red nacional pública y gratuita de atención médica para más de 56.5 millones de personas sin seguridad social, en 24 entidades federativas.

Entre los avances mencionó la inauguración de 21 hospitales en 15 estados, la incorporación de más de siete mil profesionales de la salud y la basificación de trabajadores del sector.

También destacó que la mortalidad materna disminuyó 19 por ciento durante los dos primeros años de operación del instituto en las entidades donde tiene presencia.

En materia de modernización, indicó que 158 hospitales cuentan con expediente clínico electrónico y que los pacientes pueden recibir resultados de laboratorio directamente en sus teléfonos celulares.

Asimismo, señaló que se realizaron 648 mil pruebas de detección de cáncer cervicouterino y que el abasto de medicamentos oncológicos se ubica entre 91 y 97 por ciento.

Llaman a fortalecer el sistema público de salud

Durante la comparecencia, los presidentes de las comisiones de Salud y de Seguridad Social, los diputados Pedro Mario Zenteno Santaella y Arturo Olivares Cerda, respectivamente, señalaron que estos ejercicios permiten revisar los avances institucionales y reconocer los retos pendientes.

Los legisladores coincidieron en la importancia de garantizar el acceso oportuno y gratuito a los servicios médicos, fortalecer el abasto de medicamentos, ampliar la contratación de especialistas y mejorar los tiempos de atención.

Los funcionarios reiteraron que la ampliación de infraestructura, la modernización del equipamiento y el fortalecimiento del personal médico forman parte de la estrategia para avanzar hacia un sistema público de salud con mayor cobertura y capacidad de atención en el país.