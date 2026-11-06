México busca atraer más turistas europeos con su participación en feria internacional de Londres

México fortaleció su promoción turística internacional con su participación en el World Travel Market (WTM) London 2026, celebrado del 3 al 5 de noviembre en Londres, Reino Unido, donde presentó la diversidad de sus destinos, riqueza cultural, gastronomía y tradiciones ante representantes de la industria turística de más de 180 países.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la importancia de este encuentro para posicionar al país en nuevos mercados, atraer visitantes internacionales y generar alianzas que permitan distribuir los beneficios económicos del turismo entre un mayor número de comunidades.

“México está de moda y queremos que cada vez más viajeros descubran por qué. Llegamos a WTM London con la enorme riqueza de nuestros destinos, nuestra cultura y nuestra gente, pero también con el compromiso de seguir construyendo alianzas para que los beneficios del turismo lleguen a más comunidades”, expresó la funcionaria a través de sus redes sociales.

En representación de la titular de Turismo, la delegación mexicana estuvo encabezada por la subsecretaria Nathalie Desplas Puel, con el respaldo de la Embajada de México en Reino Unido, encabezada por el embajador Alejandro Gertz Manero.

Durante las actividades inaugurales, Desplas Puel encabezó el corte de listón del Pabellón México, donde destacó la oportunidad de mostrar al mercado internacional las experiencias turísticas que ofrecen las distintas regiones del país.

Nueve estados y proyectos turísticos integran el Pabellón México

Con una superficie de 396.75 metros cuadrados, el espacio mexicano reunió a representantes de Quintana Roo, Jalisco, Veracruz, Baja California Sur, Ciudad de México, Yucatán, Chihuahua, Chiapas y Baja California.

También se promovieron proyectos estratégicos como Mundo Maya y el Tren Maya, con el propósito de diversificar la oferta nacional y atraer viajeros interesados no solamente en destinos de playa, sino también en turismo cultural, gastronómico, comunitario y de naturaleza.

El World Travel Market constituye una de las principales plataformas internacionales para generar negocios y establecer relaciones comerciales en la industria turística. En esta edición participaron más de cuatro mil expositores, cinco mil 500 compradores especializados y más de 46 mil asistentes.

Buscan ampliar vuelos y acuerdos con empresas internacionales

Como parte de la agenda de promoción, la subsecretaria de Turismo sostuvo reuniones con representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (FCDO), así como con las aerolíneas Aeroméxico, British Airways y Virgin Atlantic.

Los encuentros tuvieron como propósito fortalecer la conectividad aérea entre México y Reino Unido, además de ampliar las oportunidades de promoción de los destinos nacionales.

También se realizaron reuniones con la Asociación de Agencias de Viaje Británicas (ABTA), VisitBritain y Gloria Guevara, presidenta y directora general del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC).

La agenda incluyó encuentros con representantes de HBX, Native Trails y la Asociación de Comercio de Viajes de Aventura (ATTA), organizaciones vinculadas con distintos segmentos de la actividad turística internacional.

Asimismo, se organizó un desayuno de trabajo con turoperadores británicos en la representación diplomática mexicana en Londres, con la participación del embajador Alejandro Gertz Manero, para presentar la diversidad de experiencias que ofrece México y fortalecer los vínculos comerciales con profesionales del sector.

Promueven tradiciones mexicanas en Reino Unido

La participación mexicana también incluyó actividades culturales para acercar las tradiciones nacionales al público británico.

Entre ellas destacó la visita a la ofrenda de Día de Muertos instalada en la Embajada de México, donde niñas y niños británicos que estudian español conocieron el significado de esta celebración y su importancia dentro del patrimonio cultural del país.

Además, la subsecretaria sostuvo una reunión con integrantes del Comité de Turismo de la Cámara Mexicana de Comercio en Gran Bretaña (MexCC), enfocada en fortalecer la colaboración empresarial y turística entre ambas naciones.

Desplas Puel agradeció el respaldo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la representación diplomática mexicana, al señalar que estos encuentros contribuyen a fortalecer la presencia del país en el extranjero y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del sector.

Reino Unido, cuarto mercado emisor de turistas hacia México

La promoción en Londres busca aprovechar la relevancia que mantiene el mercado británico para la actividad turística nacional.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, entre enero y julio de 2026 México recibió 254 mil 839 turistas procedentes de Reino Unido, lo que representó un incremento de 0.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Durante esos primeros siete meses, Reino Unido se posicionó como el cuarto mercado emisor de turistas internacionales hacia México por vía aérea.

Los resultados confirman la importancia de mantener las estrategias de promoción en Europa, fortalecer las conexiones aéreas y diversificar los destinos nacionales para atraer a más visitantes británicos.

Con su participación en el World Travel Market London 2026, México busca consolidar su posicionamiento internacional, ampliar sus relaciones comerciales y convertir el interés de los viajeros europeos en mayores oportunidades económicas para los destinos y comunidades del país.