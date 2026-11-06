Fonatur y Profepa retiran mobiliario y estructuras irregulares de playa Hornos, en Acapulco

Profepa dio cuenta del retiro de 13 sombrillas con estructura de madera y techo de palapa, cuyos ocupantes no acreditaron la legal ocupación del área

Playa Hornos fue escenario de una acción coordinada entre la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y autoridades de los tres órdenes de gobierno, para desdoblar un operativo de ordenamiento en Playa Hornos, municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. De acuerdo con Fonatur, el móvil de la operación fue la recuperación de espacios de uso público y para verificar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de ocupación de playas y zona federal marítimo terrestre.

Por su parte, Profepa dio cuenta del retiro de 13 sombrillas con estructura de madera y techo de palapa, cuyos ocupantes no acreditaron la legal ocupación del área, así como la reposición de cuatro sellos de clausura en una bodega de madera ubicada en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).

Ambas dependencias coordinaron las acciones para empezar la jornada el pasado 6 de noviembre a las 09:00 horas, con la concentración del personal operativo en las instalaciones del Palacio Federal, desde donde el contingente se trasladó hacia la franja costera para la ejecución de las diligencias. El despliegue fue gestionado en el terreno por inspectores federales de la Profepa, y contó con el respaldo técnico y operativo del Fonatur, Guardia Nacional (GN), Centro de Atención y Protección al Turista de Acapulco (CAPTA), Policía Ecológica Municipal y Policía Turística Estatal.

Las oficinas, despachos y fuerzas de seguridad involucradas reportaron que gracias al diálogo preventivo con los ocupantes de la Zofemat, se llevó a cabo un retiro ordenado y pacífico de mobiliario (palapas, camastros, mesas y sillas) ubicado en zona irregular, dando cumplimiento al compromiso de desocupación pactado con la autoridad.

Las diligencia concluyeron de manera pacífica, sin incidentes de seguridad que afectaran a turistas o residentes. Por lo que se mantiene abierta la vía administrativa para el seguimiento de los expedientes sancionadores correspondientes.