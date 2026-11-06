Se gradúan 121 nuevos elementos del Servicio de Protección Federal

El Servicio de Protección Federal (SPF) incorporó a 121 nuevos elementos, 66 mujeres y 55 hombres, que concluyeron el Programa de Formación Inicial y se integrarán a las tareas de protección y seguridad en el país.

La ceremonia de graduación fue encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien destacó que los egresados se suman a una institución con capacidades operativas que forma parte del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

Durante el acto, el funcionario recordó la agresión contra elementos del SPF ocurrida el pasado 17 de mayo, en la que uno de sus integrantes perdió la vida. Reconoció el trabajo coordinado de las instituciones del Gabinete de Seguridad para identificar y detener a los responsables, incluido quien fue señalado como líder de la célula delictiva involucrada.

Se gradúan 121 nuevos elementos del Servicio de Protección Federal

García Harfuch también destacó una operación reciente en el Estado de México, donde elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron agredidos con disparos de arma de fuego cuando se disponían a cumplimentar una orden de aprehensión contra Edgar Aarón “N”, identificado como líder de una organización delictiva y señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Milton Morales Figueroa.

Al dirigirse a los graduados, el secretario los exhortó a desempeñar sus funciones con disciplina, honestidad, valentía y vocación de servicio, además de reconocer la responsabilidad que implica formar parte de una institución dedicada a proteger a la población.

Por su parte, el comisionado del SPF, Francisco Moreno Montaño, señaló que el fortalecimiento de la corporación requiere preparación, profesionalismo y capacidad de respuesta, así como el respeto a la ley y los derechos humanos.

Se gradúan 121 nuevos elementos del Servicio de Protección Federal

La sexta generación recibió formación en doctrina e instrucción policial, normatividad, técnicas y tácticas policiales, además de capacitación especializada en seguridad de instalaciones y traslados de alto riesgo.

En la ceremonia también estuvieron presentes los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, entre otros funcionarios.