Marcelo Ebrard recibe la presea “El Sueño” por impulsar al tequila mexicano en mercados internacionales (Francisco Guasco/EFE)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, recibió la presea “El Sueño”, el máximo reconocimiento que otorga la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) a quienes contribuyen a la promoción y posicionamiento internacional del tequila mexicano.

La distinción fue entregada durante una ceremonia realizada en Guadalajara, Jalisco, que reunió a representantes de 66 empresas tequileras, responsables en conjunto de aproximadamente 80 por ciento de la producción nacional de esta bebida.

El reconocimiento a Ebrard se otorgó por su trayectoria en el servicio público y por las acciones de impulso comercial que han contribuido a fortalecer la presencia del tequila en los mercados internacionales.

Durante el encuentro, representantes de la industria destacaron que el tequila mantiene acceso sin aranceles a los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, también solicitaron al Gobierno federal continuar trabajando para abrir nuevos destinos comerciales y fortalecer la competitividad de la bebida mexicana.

México busca reducir arancel de 150% al tequila en India

En su intervención, Marcelo Ebrard informó que la Secretaría de Economía mantiene negociaciones con el Gobierno de India para reducir el arancel de 150 por ciento que actualmente aplica ese país a las importaciones de tequila mexicano.

El funcionario explicó que las conversaciones llevan varios meses y forman parte de las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para ampliar las oportunidades comerciales de México en mercados estratégicos.

“Por instrucciones de la presidenta Sheinbaum, inició un diálogo con la India. Esto lleva todo el año… Ya tenemos un avance muy importante en esto”, señaló.

Ebrard detalló que las negociaciones ya cuentan con términos de referencia y que existe un compromiso de avanzar hacia una reducción de los impuestos de importación.

“Ya tenemos los términos de referencia, ya se comprometió el ministro de Comercio, mi contraparte, a reducir ese arancel a niveles inferiores al bourbon que le compran a los Estados Unidos”, explicó.

De acuerdo con el secretario, la reducción arancelaria podría concretarse en 2027, lo que representaría una oportunidad para ampliar las exportaciones de tequila mexicano hacia uno de los mercados con mayor población del mundo, con alrededor de mil 500 millones de habitantes.

Industria tequilera pide fortalecer colaboración con el Gobierno

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Tequilera, Roberto Ciprés Cruces, agradeció que el tequila ocupe un lugar relevante dentro de la agenda económica del Gobierno federal.

El dirigente empresarial destacó la importancia de mantener una colaboración permanente entre las autoridades y el sector productivo para atender los desafíos de la industria, particularmente en materia de acceso a mercados internacionales y defensa de la denominación de origen.

Asimismo, subrayó que el crecimiento de la industria requiere coordinación para preservar el reconocimiento internacional del tequila como producto emblemático de México y proteger su autenticidad frente a posibles usos indebidos de la denominación.

En la ceremonia también participaron el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García.

El encuentro permitió reunir a representantes del sector público y privado para analizar las oportunidades de expansión comercial del tequila, una de las bebidas mexicanas con mayor presencia en el mercado internacional.

Con la negociación comercial con India, el Gobierno federal busca abrir nuevas oportunidades para los productores nacionales y fortalecer la presencia del tequila mexicano en destinos donde los elevados aranceles representan una barrera para su comercialización.