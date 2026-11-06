Reconocen a empresas y especialistas con el Premio Nacional de Logística 2026

La Secretaría de Economía entregó el Premio Nacional de Logística 2026, conocido como Galardón Tameme, a empresas, ejecutivos, académicos y proveedores de servicios que destacaron por sus proyectos y contribuciones al fortalecimiento del sector logístico en México.

La ceremonia correspondiente a la XXVI edición se realizó en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía, como parte de un reconocimiento que desde el año 2000 distingue las mejores prácticas en materia de eficiencia operativa, innovación, sostenibilidad y competitividad de las cadenas de suministro nacionales.

El premio es impulsado por la Asociación #SoyLogístico y cuenta con la participación institucional de la Secretaría de Economía, que forma parte del Jurado Calificador a través de la Dirección General de Innovación, Servicios y Comercio Interior (DGISCI).

A lo largo de sus 25 años de historia, el reconocimiento ha distinguido a 120 ganadores: 42 empresas, 32 ejecutivos, 14 académicos y 32 proveedores de servicios logísticos, consolidándose como una referencia para la profesionalización de esta actividad económica.

Estos son los ganadores del Premio Nacional de Logística 2026

En la categoría Académico, el reconocimiento fue para Alberto Alfonso Aguilar Lasserre, del Instituto Tecnológico de Orizaba, por sus aportaciones al conocimiento y desarrollo del sector logístico.

En la categoría Ejecutivo, los galardonados fueron Gustavo Adolfo Equihua Albarrán, de la Gerencia de Tecnología de la Información, Datos y Analítica de FRIALSA Frigoríficos, y María Teresa Renán Galindo, consultora independiente.

Por su parte, en la categoría Proveedor de Servicios Logísticos fueron reconocidas las siguientes organizaciones:

Estafeta Mexicana , en la subcategoría 3PL-4PL.

, en la subcategoría 3PL-4PL. IDOM , en la subcategoría Consultoría y/o Tecnologías de la Información.

, en la subcategoría Consultoría y/o Tecnologías de la Información. Grupo CICE, en la subcategoría Desarrollo de Infraestructura Logística.

En la categoría Empresa, los reconocimientos correspondieron a BAZ Entregas, de Grupo Salinas; José Cuervo; Unilever de México, y La Chinantla, en la modalidad de pequeña y mediana empresa (PyME).

Secretaría de Economía participa en la evaluación

La dependencia federal ha desempeñado un papel central en el desarrollo del Premio Nacional de Logística desde sus primeros años, particularmente en la elaboración de las bases técnicas y los criterios para seleccionar a los proyectos participantes.

A partir de 2006, mediante la entonces Dirección de Logística y Cadena de Suministro, la Secretaría de Economía impulsó la transformación del esquema de votación abierta hacia un modelo estructurado de evaluación, con categorías definidas, criterios técnicos y un Jurado Calificador.

Actualmente, estas responsabilidades corresponden a la Dirección de Logística y Cadena de Suministro, adscrita a la DGISCI, que participa en la revisión técnica de los proyectos, el seguimiento metodológico de las postulaciones y la coordinación con los integrantes del jurado.

Después de una pausa en la participación institucional posterior a 2022, la Secretaría de Economía retomó formalmente su involucramiento en 2025.

La dependencia precisó que, aunque la Asociación #SoyLogístico organiza, patrocina y promueve el premio, no interviene en las votaciones, ya que la evaluación y selección de los ganadores corresponde exclusivamente al Jurado Calificador.

Participaron instituciones académicas y organismos empresariales

Para esta edición, el jurado estuvo integrado por representantes de organismos gubernamentales, cámaras empresariales, asociaciones especializadas, instituciones educativas y medios de comunicación del sector.

Entre los organismos gubernamentales participaron la Secretaría de Economía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

También formaron parte del jurado organismos empresariales como CONCAMIN, COMCE, CONCANACO SERVYTUR y el Consejo Nacional Agropecuario.

En el ámbito académico participaron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Universidad Anáhuac, UPIICSA-IPN, Universidad Iberoamericana y Tecnológico de Monterrey.

Asimismo, se contó con representantes de AOLM, CONALOG, ConMéxico, GS1 México, T21 y Revista Transportes y Turismo.

Recibieron 64 postulaciones para la edición 2026

La convocatoria de la XXVI edición fue presentada el 29 de enero de 2026 en la Torre Ejecutiva de la Secretaría de Economía y cerró el 18 de septiembre, sin ampliación del plazo de registro.

En total se recibieron 64 postulaciones, distribuidas de la siguiente manera: 13 en la categoría Académico, 19 en Ejecutivo, 16 en Empresa y 20 en Proveedor de Servicios Logísticos. De ese universo, 29 proyectos llegaron a la etapa de finalistas.

El Jurado Calificador realizó sesiones de trabajo el 13 de agosto, el 11 de septiembre y el 20 de octubre, mientras que el periodo formal de evaluación se desarrolló del 21 de septiembre al 16 de octubre. Los ganadores fueron notificados el 21 de octubre.

Con la entrega del Galardón Tameme, la Secretaría de Economía y la Asociación #SoyLogístico buscan reconocer las aportaciones de quienes impulsan la modernización de las operaciones logísticas, la innovación tecnológica y la eficiencia de las cadenas de suministro.

El Premio Nacional de Logística se mantiene como un espacio de reconocimiento para las organizaciones y especialistas que contribuyen al desarrollo de un sector estratégico para la competitividad y el crecimiento económico de México.