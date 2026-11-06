México llevará a la cumbre de APEC propuesta para fortalecer el comercio y reducir tensiones internacionales: Ebrard

Marcelo Ebrard

México llevará a la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) una agenda enfocada en fortalecer el comercio, atraer inversiones y reducir las tensiones internacionales entre las 21 economías que integran el mecanismo, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Durante una visita a Guadalajara, Jalisco, el funcionario explicó que el Gobierno mexicano buscará promover acuerdos que permitan fortalecer la cooperación económica y mantener el diálogo entre los países participantes, en un contexto internacional marcado por diferencias comerciales y tensiones geopolíticas.

“Que fortalezcamos la cooperación en materia de comercio y en materia de inversión y reduzcamos las tensiones en el mundo, eso es lo que México quisiera, es lo que vamos a poner sobre la mesa”, expresó Ebrard.

El secretario destacó la relevancia de esta reunión, debido a que México será anfitrión de la cumbre de APEC en 2028, por lo que consideró importante participar activamente en los trabajos del foro y fortalecer las relaciones con las economías de Asia y el Pacífico.

Sheinbaum participará en reunión con China y buscará encuentro con Trump

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó su asistencia a la reunión de líderes de APEC, programada para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen, China.

El encuentro reunirá a representantes de las 21 economías integrantes del mecanismo, entre ellas México, Estados Unidos y China.

Como parte de su agenda internacional, la mandataria tiene previsto sostener una reunión bilateral con el presidente chino, Xi Jinping, además de buscar un encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

El viaje representará la primera visita de Sheinbaum a China desde que asumió la Presidencia de México en octubre de 2024.

La participación mexicana ocurre en un escenario de desafíos para el comercio internacional, particularmente por las diferencias arancelarias y las tensiones económicas entre las principales potencias mundiales.