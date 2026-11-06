Pensiones del Bienestar: ¿quién cobra del 9 al 13 de noviembre?

Pagos de noviembre para la Pensión del Bienestar. La Secretaría de Bienestar continúa con la entrega del último pago de 2026 para adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y personas con discapacidad. Imagen generada con IA. (Gemini)

La Secretaría de Bienestar continuará del lunes 9 al viernes 13 de noviembre de 2026 con la dispersión de los recursos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre, el último pago del año para millones de beneficiarios de los programas sociales del Gobierno de México.

Durante la segunda semana de noviembre recibirán su dinero las personas cuyos apellidos comiencen con las letras D, E, F, G, H, I, J, K y L, mientras que el resto de los beneficiarios deberá esperar a las fechas establecidas para su grupo.

Calendario de pagos del Bienestar: ¿qué letras cobran del 9 al 13 de noviembre?

La Secretaría de Bienestar confirmó que los depósitos correspondientes al último bimestre de 2026 se realizarán del 3 al 27 de noviembre.

Durante la segunda semana, el calendario queda distribuido de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: apellidos que comienzan con D, E y F.

apellidos que comienzan con D, E y F. Martes 10 de noviembre: apellidos que comienzan con G.

apellidos que comienzan con G. Miércoles 11 de noviembre: continúa el pago para apellidos con G.

continúa el pago para apellidos con G. Jueves 12 de noviembre: apellidos que comienzan con H, I, J y K.

apellidos que comienzan con H, I, J y K. Viernes 13 de noviembre: apellidos que comienzan con L.

¿Qué apellidos cobrarán después del 13 de noviembre?

Una vez concluida la segunda semana de pagos, la Secretaría de Bienestar continuará con la dispersión de recursos a partir del martes 17 de noviembre, pues el lunes 16 de noviembre no está contemplado como día de dispersión en el calendario oficial, debido al descanso por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

El calendario restante contempla las siguientes fechas: