Sasha Sokol vs. Luis de Llano: cronología del caso

Caso Sasha Sokol y Luis de Llano. Cronología del caso Sasha Sokol y Luis de Llano, desde la denuncia pública de 2022 hasta la sentencia de la SCJN. (Cuartoscuro)

El caso de Sasha Sokol y Luis de Llano volvió a generar controversia después de que el productor musical publicara un video para ofrecer una disculpa pública a la cantante, quien rechazó el mensaje al considerar que no cumplía con los términos establecidos por las autoridades judiciales.

El nuevo episodio ocurrió el 5 de noviembre de 2026, después de más de cuatro años de litigio y de una sentencia por daño moral que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Cronología del caso Sasha Sokol y Luis de Llano: del abuso denunciado a la sentencia judicial

La historia entre la cantante y el productor se convirtió en uno de los casos más relevantes del entretenimiento mexicano por sus implicaciones relacionadas con el abuso sexual infantil, las relaciones de poder y el acceso a la justicia.

Estos son los principales acontecimientos:

Década de 1980: comienza la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano. De acuerdo con el testimonio de la cantante, el vínculo inició cuando ella tenía 14 años y el productor 39. Sokol formaba parte de Timbiriche y De Llano tenía influencia sobre su carrera artística. La relación se prolongó durante aproximadamente cuatro años.

De acuerdo con el testimonio de la cantante, el vínculo inició cuando ella tenía 14 años y el productor 39. Sokol formaba parte de Timbiriche y De Llano tenía influencia sobre su carrera artística. La relación se prolongó durante aproximadamente cuatro años. Marzo de 2022: Luis de Llano habla sobre la relación. Durante una entrevista con Yordi Rosado, el productor se refirió al vínculo como una relación sentimental y aseguró que había estado enamorado de la cantante.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el productor se refirió al vínculo como una relación sentimental y aseguró que había estado enamorado de la cantante. 8 de marzo de 2022: Sasha Sokol denuncia públicamente el abuso. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la intérprete publicó un mensaje en redes sociales para cuestionar las declaraciones del productor. Explicó que era menor de edad cuando comenzaron los hechos y señaló la desigualdad de poder que existía entre ambos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la intérprete publicó un mensaje en redes sociales para cuestionar las declaraciones del productor. Explicó que era menor de edad cuando comenzaron los hechos y señaló la desigualdad de poder que existía entre ambos. Abril de 2022: anuncia acciones legales. La cantante informó que acudiría a las autoridades para buscar justicia y exigir responsabilidades por lo ocurrido.

La cantante informó que acudiría a las autoridades para buscar justicia y exigir responsabilidades por lo ocurrido. Julio de 2022: presenta una demanda por daño moral. Sokol inició un procedimiento civil contra De Llano ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México.

Sokol inició un procedimiento civil contra De Llano ante las autoridades judiciales de la Ciudad de México. 10 de mayo de 2023: primera sentencia favorable a Sasha Sokol. Un juzgado determinó la responsabilidad civil del productor por daño moral y estableció medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública, una indemnización y restricciones para volver a referirse a la cantante.

Un juzgado determinó la responsabilidad civil del productor por daño moral y estableció medidas de reparación, entre ellas una disculpa pública, una indemnización y restricciones para volver a referirse a la cantante. Septiembre de 2023: se confirma la condena en segunda instancia. El productor impugnó la resolución, pero la sentencia fue confirmada, por lo que continuó su defensa mediante otros recursos legales.

El productor impugnó la resolución, pero la sentencia fue confirmada, por lo que continuó su defensa mediante otros recursos legales. Octubre de 2024: la Suprema Corte atrae el caso. La SCJN decidió analizar el expediente por su relevancia para la protección de los derechos de las víctimas de abuso sexual durante la infancia y adolescencia.

La SCJN decidió analizar el expediente por su relevancia para la protección de los derechos de las víctimas de abuso sexual durante la infancia y adolescencia. 25 de junio de 2025: la SCJN confirma la condena. La Primera Sala negó por unanimidad el amparo solicitado por Luis de Llano, con lo que quedó firme la sentencia civil.

La Primera Sala negó por unanimidad el amparo solicitado por Luis de Llano, con lo que quedó firme la sentencia civil. Enero de 2026: vence el plazo para cumplir con la disculpa. Según lo informado por Sokol, el productor debía cumplir con la publicación del mensaje judicialmente ordenado, pero no lo hizo en los términos establecidos.

Según lo informado por Sokol, el productor debía cumplir con la publicación del mensaje judicialmente ordenado, pero no lo hizo en los términos establecidos. 8 de marzo de 2026: Sasha Sokol denuncia el incumplimiento. La cantante volvió a pronunciarse públicamente sobre las dificultades para conseguir que se ejecutara la sentencia.

La cantante volvió a pronunciarse públicamente sobre las dificultades para conseguir que se ejecutara la sentencia. 2 de septiembre de 2026: arrestan a Luis de Llano. El productor fue detenido en la Ciudad de México por incumplir medidas ordenadas por una jueza civil. Se trató de dos arrestos administrativos de 15 horas cada uno.

El productor fue detenido en la Ciudad de México por incumplir medidas ordenadas por una jueza civil. Se trató de dos arrestos administrativos de 15 horas cada uno. 3 de septiembre de 2026: el productor recupera su libertad. De Llano salió del centro de sanciones administrativas conocido como El Torito, después de cumplir las medidas de apremio.

De Llano salió del centro de sanciones administrativas conocido como El Torito, después de cumplir las medidas de apremio. 4 de noviembre de 2026: Luis de Llano publica una disculpa. El productor difundió un video en el que reconoció su responsabilidad civil por daño moral y se comprometió a no volver a mencionar públicamente a la cantante.

El productor difundió un video en el que reconoció su responsabilidad civil por daño moral y se comprometió a no volver a mencionar públicamente a la cantante. 5 de noviembre de 2026: Sasha Sokol rechaza el mensaje. La intérprete afirmó que el video no contiene el texto exigido por el tribunal y anunció que su equipo legal también llevará el caso por la vía penal.

¿Qué pasó entre Sasha Sokol y Luis de Llano?

La controversia entre Sasha Sokol y Luis de Llano se remonta a la década de 1980, cuando la cantante tenía 14 años y formaba parte del grupo Timbiriche, mientras que el productor musical tenía 39 años y ejercía una posición de autoridad dentro de la industria del entretenimiento. Durante ese periodo, ambos mantuvieron una relación que se prolongó aproximadamente cuatro años y que, décadas después, Sokol denunció públicamente como una situación de abuso sexual debido a su edad y a la desigualdad de poder existente.

El caso adquirió relevancia pública en marzo de 2022, después de que Luis de Llano hablara sobre la relación durante una entrevista con Yordi Rosado, en la que la describió como un vínculo sentimental. Ante estas declaraciones, Sasha Sokol publicó un mensaje el 8 de marzo de ese año, en el que cuestionó que el productor presentara los hechos como una relación amorosa entre iguales. La intérprete señaló que, al ser menor de edad, no existían las condiciones para establecer una relación de consentimiento con un adulto que además tenía influencia sobre su carrera profesional.

Posteriormente, la cantante emprendió acciones legales contra De Llano por daño moral. En mayo de 2023, un juzgado de la Ciudad de México emitió una sentencia favorable a Sokol, que fue confirmada en segunda instancia. El productor impugnó la resolución, pero el 25 de junio de 2025 la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó su amparo, dejando firme la condena civil.

La controversia continuó debido al incumplimiento de las medidas ordenadas, situación que provocó el arresto administrativo de Luis de Llano en septiembre de 2026. Dos meses después, el productor publicó un video ofreciendo disculpas, pero Sasha Sokol rechazó el mensaje el 5 de noviembre, al considerar que no reconocía expresamente los elementos establecidos por el tribunal, particularmente su condición de menor de edad y la posición de poder del productor.