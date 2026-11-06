Todos los estudiantes en Chiapas deben tener beca: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum convivió con jóvenes universitarios de Chiapas (Juan Carlos Buenrostro / Preside)

Gira por Chiapas — “En Chiapas tomamos una decisión, entre Eduardo, el gobernador, y la Presidenta: todas y todos los estudiantes, desde primaria hasta universidad, deben ser becados en el estado de Chiapas y hoy lo estamos haciendo realidad. La beca Gertrudis Bocanegra”, resaltó la Presidenta Claudia Sheinbaum, durante su visita en Ocozocoautla, donde encabezó la entrega de la beca Gertrudis Bocanegra para estudiantes de Educación Superior.

La Jefa del Ejecutivo Federal recordó que hace 40 años inició la lucha para garantizar el acceso a la educación gratuita como un derecho de las y los mexicanos, ante los gobiernos neoliberales que vieron a la educación como un privilegio y una mercancía.

Subrayó que “los jóvenes tienen un derecho, hay un gobierno que piensa en sus jóvenes, hay un gobierno que reconoce a las y los estudiantes, hay un gobierno que decimos hasta la fecha: la educación es un derecho de las y los jóvenes mexicanos”, agregó.

Asimismo, destacó la construcción de más escuelas por todo el país y anunció la incorporación de la carrera de Medicina y Enfermería en la Unidad Académica Comitán de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), inaugurada en marzo de 2025.

En la misma línea, hizo un llamado a las y los estudiantes universitarios para que aprovechen la beca Gertrudis Bocanegra que les otorga el pueblo de México a través de sus impuestos, y resaltó la importancia de sentirse orgullosos de la historia de Chiapas y de México.

Por parte, el secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum está cumpliendo su sueño de garantizar el acceso a la educación como un derecho e invitó a las y los jóvenes universitarios a comprometerse a concluir con sus estudios.

En el mismo tenor, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, detalló que en Chiapas un millón 219 mil 971 estudiantes reciben alguna de las Becas para el Bienestar desde preescolar hasta la universidad, lo que representa una inversión anual de más de 9 mil 200 millones de pesos (mdp), por lo que Chiapas es uno de los cinco estados del país que reciben esta beca para Educación Superior.

Por su parte, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la Presidenta la entrega de la beca Gertrudis Bocanegra y refrendó su compromiso para caminar junto con la mandataria, ya que la calificó como una mujer leal a la patria, al movimiento de Transformación, a sus principios y a sus convicciones.

La beneficiaria de la beca Gertrudis Bocanegra, Shirley Jazhel Rodríguez Ramírez, expresó su agradecimiento a la mandataria por la entrega de estos apoyos, pues señaló que la mayoría de los estudiantes en Ocozocoautla son foráneos y este recurso servirá para reducir los gastos en transporte y aligerar la carga económica para sus familias.

La Crónica de Hoy 2026