¿Qué fue de López Gatell y por qué al interior de la 4T acusan que lleva una vida de lujo en Europa?

Hugo López Gatell. Hugo López Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, , visitó el municipio de Calkiní en el Estado de Campeche, donde ofreció una conferencia magistral en el teatro del municipio sobre el reordenamiento territorial en materia de salud y la relación al proyecto del tren maya en la vida de las comunidades. (Michael Balam Chan)

Hugo López-Gatell, quien encabezó la estrategia del Gobierno de México frente a la pandemia de COVID-19, volvió al centro de la controversia política después de que Margarita García García, diputada federal del Partido del Trabajo (PT), cuestionara públicamente su salario y prestaciones como funcionario mexicano en Suiza.

Durante una comparecencia de funcionarios del sector Salud, la legisladora perteneciente a uno de los partidos aliados de Morena criticó que el exsubsecretario reciba aproximadamente 215 mil pesos mensuales, además de apoyos para vivienda, mudanza internacional y otras prestaciones.

👆Durante la comparecencia de los titulares del Sector Salud, la diputada del PT, Margarita García, señaló el salario que percibe Hugo López-Gatell, actual encargado de los asuntos de salud en la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales. 💵 Según lo señalado por la diputada, López-Gatell recibe de manera mensual un salario de 215 mil pesos, así como un apoyo de vivienda, mudanza internacional y otras prestaciones, destacando que el sueldo es mayor a lo percibido por la presidenta Claudia Sheinbaum. 📸 | Cuartoscuro #HugoLópezGatell #ClaudiaSheinbuam #México — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) November 7, 2026

¿Qué fue de Hugo López-Gatell después de la pandemia?

Hugo López-Gatell Ramírez fue subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y se convirtió en uno de los principales rostros de la estrategia sanitaria frente al COVID-19.

En septiembre de 2023 dejó su cargo para buscar la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, aunque no consiguió la nominación. Posteriormente, se desempeñó como asesor de la Presidencia durante los últimos meses del sexenio de López Obrador.

Tras la llegada de Claudia Sheinbaum al Gobierno federal, el epidemiólogo regresó al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde había desarrollado parte de su trayectoria profesional. Sin embargo, en julio de 2025 se anunció su incorporación a la Misión Permanente de México ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra, Suiza.

Desde agosto de ese año, López-Gatell trabaja en asuntos relacionados con salud pública y cooperación internacional, particularmente en el seguimiento de temas vinculados con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuánto gana López-Gatell en Suiza y qué prestaciones recibe?

Uno de los principales motivos de la controversia es el salario que percibe el exsubsecretario de Salud como integrante de la representación mexicana en Ginebra. López-Gatell estaría recibiendo una remuneración mensual cercana a los 215 mil pesos, equivalente a aproximadamente 2.5 millones de pesos anuales, sin considerar determinadas prestaciones.

Entre los conceptos reportados se encuentran:

Sueldo mensual: aproximadamente 215 mil pesos.

aproximadamente 215 mil pesos. Ingreso anual estimado: alrededor de 2.5 millones de pesos, sin incluir prestaciones adicionales.

alrededor de 2.5 millones de pesos, sin incluir prestaciones adicionales. Apoyo para vivienda: cerca de 32 mil pesos mensuales, según información difundida por Latinus .

cerca de 32 mil pesos mensuales, según información difundida por . Seguro médico: cobertura para el funcionario y sus familiares elegibles.

cobertura para el funcionario y sus familiares elegibles. Mudanza internacional: gastos cubiertos por la Cancillería conforme a las condiciones aplicables a su nombramiento.

gastos cubiertos por la Cancillería conforme a las condiciones aplicables a su nombramiento. Traslado de vehículo: envío de una camioneta particular desde México hasta Suiza.

envío de una camioneta particular desde México hasta Suiza. Otras prestaciones: beneficios relacionados con vacaciones, traslados y apoyos familiares, sujetos a los requisitos del Servicio Exterior Mexicano.

Uno de los gastos que más atención generó fue la mudanza del funcionario. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el traslado de sus pertenencias a Ginebra tuvo un costo aproximado de 646 mil pesos. El servicio incluyó el envío de una camioneta Peugeot 3008, modelo 2024, propiedad del exsubsecretario.

¿Por qué una diputada de la 4T acusa a López-Gatell de llevar una vida de lujo?

La controversia adquirió una nueva dimensión el 6 de noviembre de 2026, cuando la diputada Margarita García García, integrante del Partido del Trabajo, cuestionó las condiciones económicas de López-Gatell durante una comparecencia de funcionarios del sector Salud.

La legisladora criticó que el exsubsecretario reciba una remuneración superior a los 200 mil pesos mensuales, además de prestaciones financiadas con recursos públicos. García García señaló que el gasto anual destinado al funcionario supera los 2.5 millones de pesos y cuestionó su compatibilidad con la política de austeridad del Gobierno federal.

También manifestó su inconformidad con que un servidor público reciba una remuneración aparentemente superior a la de la presidenta Claudia Sheinbaum. La diputada planteó que parte de esos recursos podría utilizarse para atender necesidades de hospitales y trabajadores del sector Salud.