Inaugura Claudia Sheinbaum puente Rizo de Oro en Chiapas; beneficiará a más de 300 mil habitantes

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el puente Rizo de Oro, ubicado en el estado de Chiapas, una obra de infraestructura que busca mejorar la comunicación entre las regiones de La Frailesca y la Sierra Mariscal, además de reducir los tiempos de traslado para miles de habitantes que durante décadas enfrentaron dificultades para cruzar uno de los embalses de la presa La Angostura.

Durante el evento, acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, la mandataria destacó que la construcción representa un acto de justicia social para las comunidades que permanecieron aisladas durante muchos años.

Sheinbaum señaló que el puente no solamente representa una obra de ingeniería, sino también una oportunidad para mejorar las condiciones de vida de las familias, al facilitar el acceso a servicios de salud, educación y actividades comerciales.

La presidenta recordó que Chiapas fue una de las entidades que permaneció en el abandono durante varios gobiernos, por lo que consideró que este tipo de proyectos permiten atender las necesidades de las comunidades que durante años solicitaron mejores vías de comunicación.

Por su parte, el gobernador Eduardo Ramírez agradeció el respaldo del Gobierno federal y destacó que la construcción del puente representa un cambio importante para los habitantes de la región.

Explicó que anteriormente las personas que viajaban desde Chicomuselo hacia Tuxtla Gutiérrez podían tardar más de cinco horas, mientras que con esta nueva conexión el recorrido podrá realizarse aproximadamente en dos horas y media.

También recordó que, después de la construcción de la presa La Angostura durante la década de 1970, varias comunidades quedaron separadas y sus habitantes tuvieron que utilizar pequeñas embarcaciones conocidas como chalanas para trasladarse de un lado a otro.

En su intervención, el secretario Jesús Antonio Esteva Medina explicó que el puente Rizo de Oro era una obra esperada por más de 50 años y que su construcción comenzó durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, para concluir durante la administración de Claudia Sheinbaum.

Detalló que el proyecto tiene una longitud total de aproximadamente dos kilómetros, considerando sus accesos carreteros, mientras que la estructura principal del puente mide 408 metros.

Además, destacó que se trata del primer puente en arco mixto de acero y concreto en México, una característica que lo convierte en una construcción especial por su diseño y complejidad técnica.

La obra generó alrededor de cinco mil 700 empleos durante su construcción y requirió la utilización de más de cinco mil toneladas de acero, así como trabajos especializados para colocar las piezas que conforman su estructura.

El funcionario también informó que antes de su apertura se realizaron pruebas de carga estáticas y dinámicas, con apoyo del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Mexicano del Transporte, para revisar su resistencia y garantizar su funcionamiento.

De acuerdo con la información presentada durante el acto, el puente beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades, quienes anteriormente dependían de embarcaciones o recorridos carreteros más largos para trasladarse.

Asimismo, junto con el puente La Concordia, inaugurado en 2024, permitirá fortalecer la conexión entre Tuxtla Gutiérrez y Frontera Comalapa, con una reducción estimada de hasta dos horas y media en los recorridos por la Ruta Estatal 230.

Durante la ceremonia, representantes de la región agradecieron la conclusión del proyecto, aunque también solicitaron la construcción de otro puente en la zona conocida como Boquerón para recuperar una conexión que consideran importante para la economía de La Concordia.

Finalmente, la inauguración del puente Rizo de Oro representa un avance en la infraestructura carretera de Chiapas, al ofrecer una alternativa de traslado más rápida y segura para miles de familias que durante generaciones esperaron una solución a los problemas de comunicación en esta región.