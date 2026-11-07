Lleva Marina servicios médicos a comunidades de difícil acceso en Campeche

Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso

Habitantes de seis comunidades de difícil acceso en Campeche recibieron atención médica, odontológica y psicológica mediante brigadas de la Secretaría de Marina, que desplegó personal de salud para acercar servicios básicos a poblaciones que enfrentan dificultades para trasladarse a un centro médico.

La jornada formó parte de la séptima fase del “Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso”, correspondiente al litoral del Golfo, y se realizó en coordinación con autoridades de salud de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, las brigadas visitaron el campo menonita Yalnón Montebello, en Hecelchakán; El Poste, Xmejía y Xmabén, en Hopelchén; así como El Porvenir y Santo Domingo Kesté, en Champotón.

Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso

Durante las actividades se brindaron 115 consultas médicas, 80 odontológicas y 45 psicológicas; también se realizaron 130 tomas de signos vitales, se aplicaron 90 vacunas y se distribuyeron 93 medicamentos, además de 41 sueros y 40 preservativos.

Las brigadas estuvieron integradas por médicos, enfermeros, odontólogos y psicólogos, quienes también impartieron pláticas de prevención y cuidado de la salud.

La dependencia señaló que el programa busca atender a habitantes de localidades remotas y vulnerables, donde los traslados a centros de salud pueden representar dificultades por el tiempo y los recursos económicos que requieren.