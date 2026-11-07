El Embajador de México en Washington, Roberto Lazzeri, durante el foro Mexico Summit, convocada por el Pacific Council on International Policy ( @robertolazzeri)

Inversión México-EU — California y México compartimos mucho más que una frontera; compartimos talento, innovación y una relación económica y humana que nos convierte en socios naturales, destacó este sábado el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, al participar en la primera edición de Mexico Summit, convocada por el Pacific Council on International Policy, donde subrayó que la integración económica México y EU ofrece confianza en proyectos de largo plazo.

El diplomático mexicano destacó en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, que conversó con potenciales inversionistas de California sobre cómo aprovechar nuestras fortalezas para impulsar nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo tecnológico.

Felicito al @PacCouncil por impulsar esta iniciativa, que abre nuevos espacios de diálogo y colaboración. Tenemos la oportunidad de construir una agenda que conecte mejor nuestras industrias, universidades y comunidades, y traduzca nuestra cercanía en más prosperidad compartida, publicó Lazzeri en su cuenta de la red social X.

Previo a esta participación en el Mexico Summit, el embajador de México en Washington dijo que en su encuentro con inversionistas del sur de California, habló sobre la integración productiva entre México y Estados Unidos que ofrece “ventajas de proximidad, confianza y seguridad económica” que deben traducirse en proyectos de largo plazo.

En la misma línea, y en su encuentro con inversionistas californianos, refirió que abordaron el tema de las oportunidades para canalizar más capital hacia infraestructura, innovación y empresas mexicanas con potencial de crecimiento. “Compartí una convicción: la integración productiva de México y Estados Unidos ofrece ventajas de proximidad, confianza y seguridad económica que debemos traducir en proyectos de largo plazo”, apuntó, al agregar que seguiremos acompañando a quienes ya invierten en México y a quienes buscan dar ese paso. Agradezco el apoyo de @ConsulMexLan, Mary Ann Walker Aguirre y Rob Lovelace por facilitar esta conversación", resaltó el embajador mexicano.

El embajador Roberto Lazzeri Inició su visita de trabajo a Los Ángeles, con un encuentro con inversionistas del sur de California ( @robertolazzeri)

En esa misma jornada y como parte de sus actividades en Los Ángeles, Lazzeri se entrevistó con representantes de estudios y plataformas de la Motion Picture Association (MPA), entre ellos Disney, Netflix, Universal, Warner Bros y Amazon MGM Studios, para explorar oportunidades de inversión, coproducción y formación de talento. Asimismo, resaltó que México cuenta con “creatividad, capacidad técnica y una industria audiovisual con proyección internacional” que bien podría ser aprovechada.

Horas antes, el embajador Lazzeri se reunió en el consulado de México en Los Ángeles, con líderes comunitarios y organizaciones de migrantes para conocer sus preocupaciones y propuestas sobre cómo ampliar la atención a la comunidad. Señaló que es fundamental mantener una comunicación cercana para que los connacionales conozcan sus derechos y accedan a los servicios y al respaldo consular, y afirmó que la voz de esas organizaciones “es indispensable” para que las acciones de la representación respondan a sus necesidades.

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