Presidenta Claudia Sheinbaum inaugura Puente Rizo De Oro en Chiapas: “fue toda una odisea, una hazaña”

Presidenta Claudia Sheinbaum inaugura Puente Rizo De Oro en La Concordia

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró este sábado el Puente Rizo de Oro, obra que “fue toda una odisea, una hazaña” y que beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios de Chiapas —quienes tendrán hasta dos horas y media de ahorro de tiempo en sus traslados— y cuya obra representa justicia social y bienestar para las y los chiapanecos de la región.

“La gente pedía puentes: ‘queremos pasar de un lado a otro, queremos regresar a estar cerca de nuestras familias’, pues tuvo que llegar el Presidente López Obrador para hacer el primer puente y llegamos nosotros para inaugurar el día de hoy el Puente Rizo de Oro como justicia y bienestar para los pueblos.

“Esa es la diferencia. Siempre vamos a estar cerca de Chiapas y de las y los chiapanecos por una razón: número uno, porque amor con amor se paga; número dos, porque por el bien de todos, primero los pobres; y número tres, porque si a algo se dedica este gobierno es a traer bienestar y justicia para el pueblo de México. Por eso me da mucho gusto el día de hoy, junto con ustedes, el inaugurar este hermoso puente, que es ingeniería mexicana, es honor a las y los trabajadores mexicanos, es bienestar y es justicia para los pueblos de Chiapas”, afirmó.

La Jefa del Ejecutivo federal recorrió el puente acompañada de habitantes de 21 comunidades que resultarán beneficiadas y frente a ellos Sheinbaum subrayó que esta obra “fue toda una odisea, una hazaña” que inició en septiembre de 2023 y concluye en noviembre de este 2026 y resaltó que “es un puente único, pues además de su belleza, lleva una palabra que trajo la Cuarta Transformación y es justicia y junto a esa palabra va bienestar”.

Recordó que fueron seis sexenios de gobiernos neoliberales que gobernaron para unos cuantos y fue hasta que llegó la Cuarta Transformación que se implementaron los Programas para el Bienestar y se realizaron obras de infraestructura.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este puente, que fue esperado por más de 50 años, beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades, cuenta con una longitud de 2 kilómetros y generó más de 5 mil 700 empleos durante su construcción.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la Presidenta por concluir esta obra que reduce los traslados de más de cinco horas a solo dos horas y media en la región, garantizando un acceso más rápido a la salud, a la educación y al desarrollo económico regional.

El presidente del grupo Amigos de La Concordia, Ramiro Ruiz Espinosa, agradeció a la mandataria por la conclusión del Puente Rizo de Oro, que traerá beneficio a la entidad, representa justicia social y salda una deuda histórica con las y los habitantes de La Concordia.