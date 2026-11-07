Protección Civil alerta por lluvias intensas y bajas temperaturas en varios estados del país

lluvias (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y aplicar medidas de autocuidado ante las lluvias previstas para este sábado, principalmente en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se esperan precipitaciones intensas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 4 se extenderá sobre el norte, noreste y oriente del país, donde interactuará con un canal de baja presión en el sureste, vaguadas en altura y la corriente en chorro subtropical. Estas condiciones favorecerán lluvias puntuales intensas en el noreste de Coahuila, norte de Nuevo León y noroeste de Tamaulipas.

También se pronostican precipitaciones muy fuertes en el centro y noreste de Chihuahua, así como en el este de Chiapas. A estas condiciones se sumarán chubascos y lluvias fuertes en distintas entidades del norte, centro, oriente y sureste de México.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias puntuales fuertes en la costa y el este de Guerrero, además de precipitaciones y chubascos en regiones del occidente y sur del país, así como en la península de Yucatán. La masa de aire frío asociada al frente mantendrá temperaturas más frescas en el norte y noreste del territorio nacional.

Ante este panorama, la CNPC pidió dar seguimiento a las actualizaciones meteorológicas, debido a que las condiciones atmosféricas pueden modificarse en cuestión de horas y cambiar la intensidad de las lluvias o las zonas donde se presenten las mayores afectaciones. Por ello, recomendó considerar estos avisos al organizar traslados y actividades al aire libre.

Entre las principales medidas preventivas, la dependencia pidió evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas, tanto a pie como en vehículos, debido al peligro de ser arrastrados por las corrientes de agua. También recomendó reducir la velocidad al conducir, utilizar las luces bajas o antiniebla cuando haya niebla y alejarse de árboles, postes y anuncios espectaculares que pudieran caer por las rachas de viento.

Asimismo, llamó a mantener limpias las coladeras y los desagües para disminuir el riesgo de encharcamientos. Respecto a las bajas temperaturas, aconsejó utilizar varias capas de ropa, cubrir nariz y boca al salir de casa y evitar los cambios bruscos de temperatura, con especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

En caso de utilizar calentadores o chimeneas, Protección Civil señaló que es necesario mantener una ventilación adecuada dentro de las viviendas para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. También recomendó contar con una mochila de emergencia que incluya documentos importantes, lámpara, radio de baterías y agua potable.

Finalmente, la CNPC informó que mantiene comunicación con las unidades estatales y municipales de Protección Civil para dar seguimiento a la evolución de los sistemas meteorológicos y pidió reportar cualquier situación de riesgo al número de emergencias 911.