Alistan diputados discusión este lunes de Presupuesto 2027; perfilan recorte de 5 mmdp al INE

Cámara de Diputados lista para sesión maratónica sobre Presupuesto de egresos 2027 (Graciela López Herrera)

Entre críticas por el nivel de endeudamiento de 1.7 millones de pesos, la Cámara de Diputados se alista para arrancar la discusión este lunes del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2027 donde se perfila un recorte de al menos cinco mil millones de pesos al INE, envuelto en el escándalo de presunta corrupción y desvío de recursos de su ex presidenta, Guadalupe Taddei.

Los diputados ya aprobaron en comisiones el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 por un monto total de 10.6 billones de pesos y será a partir de las 15 horas de este lunes cuando arranque la discusión para aprobarlo en el pleno en lo que se espera una maratónica sesión donde se espera un importante recorte al INE.

En medio de los escándalos por corrupción y contratos asignados por miles de millones de pesos, así como presunto desvío de recursos, los diputados plantean recortar el presupuesto dele INE de 42,274 a 37,274 mdp.

Esos recursos se destinarían a sectores como educación inicial, bienestar y programas de las secretarías de SEP, Semarnat, SICT y Segob

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños aseveró que ha mantenido contacto con los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias para determinar la manera en que se van a gastar los 10 billones 636 mil millones de pesos que tiene el gobierno de la República para distribuir en sectores tan importantes como la educación, la salud, la seguridad, entre otros.

“Estamos construyendo los acuerdos necesarios para que con profesionalismo y con mucha responsabilidad podamos tener un debate serio, a partir del día de mañana a las 3 de la tarde en el pleno de esta Cámara de Diputados”, informó

Ante lo que se prevé como una discusión polarizada entre Morena y la oposición, Bolaños recordó que la solución a los problemas de la ciudadanía no se encuentra con insultos ni con descalificaciones sino en argumentos y debates serios.

En este contexto, llamó a sostener un debate que esté a la altura de lo que los mexicanos esperan de sus diputados de cara a la aprobación del presupuesto de egresos para el próximo año.

“Dejemos afuera de la Cámara de Diputados, por lo menos por esta semana, la competencia electoral y vamos con mucha seriedad y con profesionalismo a debatir el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación”, demandó

Aseveró que en lo que esté en sus manos como presidente de la mesa directiva, no dejara de dialogar con todas y con todos para llamar siempre al respeto y para elevar el nivel del debate.

En el PEF 2027 la Secretaría de Hacienda propone un gasto de 10 billones 636,488 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de apenas 1.1% real en comparación con lo aprobado para este año.

De este monto, 1 billón 585,561 millones de pesos se destinarán a programas sociales y obras de infraestructura prioritarias, es decir, casi 15 de cada 100 pesos que se gasten el siguiente año, se destinarán a estos rubros.

Por clasificación funcional, a protección social se le destinarán 2.5 billones de pesos, mientras que con los cambios que se realizaron en el dictamen a educación quedará en 1.26 billones, mientras que a salud se le asignó un presupuesto de 1.1 billones de pesos.

En el gasto de inversión, se prevén 1.13 billones de pesos, donde 1 billón se destinará a la inversión física y lo restante a inversión financiera.