Sinaloa no ha recuperado la paz; Gobierno federal anuncia inversión de 900 mdp para reforzar seguridad

La gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, reconoció que, pese a los esfuerzos coordinados entre las autoridades estatales y el Gobierno federal, todavía no se ha logrado restablecer la paz en la entidad, que enfrenta desde septiembre de 2024 una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Durante un acto de fortalecimiento de la seguridad pública, en el que participaron integrantes del Gabinete de Seguridad federal, la mandataria admitió que la situación de violencia de las últimas semanas representa un desafío para las autoridades, particularmente en municipios como Culiacán y Mazatlán.

“Nuestro compromiso es la paz y lo vamos a lograr. Es nuestro objetivo estratégico y lo cumpliremos”, afirmó, aunque reconoció que todavía no se han alcanzado los resultados que demanda la población sinaloense.

Domínguez Nava señaló que la confrontación entre grupos criminales ha dejado numerosas víctimas y consideró inaceptable la pérdida de vidas humanas. Aseguró que los gobiernos federal y estatal mantienen los trabajos para atender la problemática y avanzar hacia la recuperación de la tranquilidad en la entidad.

De acuerdo con reportes de prensa, durante octubre Sinaloa registró 191 homicidios, la cifra mensual más alta de 2026 y una de las más elevadas desde el inicio de la confrontación entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cártel de Sinaloa.

Más de 3 mil detenidos y 145 toneladas de droga aseguradas

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, explicó que la violencia se intensificó en julio de 2024, luego de la captura en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, situación que profundizó las disputas entre las facciones criminales.

Indicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde octubre de ese año se reforzó la presencia de las fuerzas federales, así como las operaciones de inteligencia e investigación para detener a los responsables de generar violencia.

El funcionario informó que entre octubre de 2024 y octubre de 2026 las autoridades federales y estatales han detenido a más de 3 mil personas y asegurado 145 toneladas de droga, entre ellas más de una tonelada de fentanilo y dos millones de pastillas de esta sustancia.

Asimismo, reportó el aseguramiento de 7 mil 200 armas de fuego, equivalentes al 20 por ciento del total decomisado en el país, además de la desarticulación de más de 2 mil 600 laboratorios y áreas utilizadas para la producción de metanfetamina.

García Harfuch destacó que entre junio de 2025 y agosto de 2026 se consiguió una reducción del 42 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Sin embargo, reconoció que durante septiembre y octubre de 2026 se identificaron nuevos episodios de violencia, particularmente en Mazatlán.

Ante este escenario, aseguró que las operaciones no se suspenderán y que, por el contrario, se fortalecerán para desarticular las estructuras criminales y reducir sus capacidades operativas y financieras.

Anuncian 900 millones de pesos para equipamiento y vigilancia

Como parte del reforzamiento de la estrategia de seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció una inversión de aproximadamente 900 millones de pesos para incrementar las capacidades de respuesta, investigación, comunicación y vigilancia en Sinaloa.

Detalló que se contempla la incorporación de cerca de 200 vehículos, entre ellos:

90 camionetas tipo pickup.

50 motocicletas.

Cuatrimotos.

30 vehículos blindados Black Mamba.

Tres unidades Drone Águila.

15 camionetas tácticas blindadas.

Equipos de radiocomunicación.

El equipamiento estará destinado a fortalecer las corporaciones municipales de Mazatlán y Culiacán, así como a la Policía Estatal. García Harfuch señaló que la entrega está prevista para realizarse en un plazo máximo de 30 días.

También anunció que en diciembre se reforzarán las capacidades de inteligencia e investigación mediante la incorporación de nuevas células del Centro Nacional de Inteligencia en la entidad.

Otra de las acciones será la construcción de un C4 Carretero, con una infraestructura aproximada de 4 mil 600 metros cuadrados y 54 posiciones de despacho, que permitirá fortalecer la vigilancia en un corredor de 250 kilómetros entre Culiacán, Mazatlán y Durango.

El proyecto contempla 240 puntos de monitoreo inteligente, 720 cámaras de vigilancia y 30 arcos lectores de placas, además de mecanismos de coordinación con la Guardia Nacional y los centros de comando.

Finalmente, García Harfuch reiteró que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es mantener la presencia de las fuerzas federales, fortalecer la coordinación con el Gobierno de Sinaloa y continuar las operaciones contra los grupos criminales.

Mientras tanto, la gobernadora Graciela Domínguez reconoció que la recuperación de la paz sigue siendo una tarea pendiente y aseguró que las autoridades continuarán trabajando para atender la violencia que afecta a las familias sinaloenses.