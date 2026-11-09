Mipymes lideradas por mujeres enfrentan informalidad y falta de sueldos fijos: IMCO

Por sexto año consecutivo, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y Kiik presentaron el estudio Mujeres en las Empresas 2026, que analiza la participación femenina en los puestos de liderazgo y las brechas de género que persisten en las compañías mexicanas. En esta edición, el diagnóstico amplió su alcance al incorporar por primera vez a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), con el propósito de conocer las condiciones de los negocios que representan la mayor parte del sector empresarial del país.

Durante la presentación se destacó que sumar a más mujeres a la economía no solo representa un avance en materia de igualdad, sino también una oportunidad de crecimiento. El IMCO estima que, si México alcanzara el promedio de participación económica femenina de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el Producto Interno Bruto (PIB) nacional podría ser 3.7% mayor para 2035.

La representación femenina también fue abordada desde las grandes compañías. En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde se presentó el estudio, se señaló que la igualdad de género forma parte de las estrategias para fortalecer a las empresas y generar valor. Como ejemplo, el grupo informó que la mitad de sus consejeros independientes son mujeres, 44% de su plantilla laboral está integrada por ellas y 28% de sus puestos de liderazgo son ocupados por mujeres.

Además, se expuso que desde hace ocho años la BMV participa en una iniciativa internacional para impulsar la igualdad de género en las empresas. Entre sus acciones está una guía con cuatro fases y 13 líneas de trabajo para que las compañías incorporen este principio a sus estrategias, así como la emisión de más de 18 mil millones de pesos en bonos con enfoque de género y cerca de 35 mil millones de pesos al considerar también las emisiones con indicadores o componentes vinculados con este tema.

-Mujeres ocupan 14.8% de los consejos de administración

En el análisis de las empresas que cotizan en las dos bolsas de valores del país, el IMCO encontró que las mujeres ocupan 14.8% de los asientos en los consejos de administración. Aunque la cifra representa un avance respecto al 10% registrado cuando comenzó la medición, el crecimiento ha sido lento y todavía está lejos del promedio de 34% que alcanzan los países de la OCDE.

El estudio contempla a cerca de 200 empresas, incluidas 22 Fibras, y utiliza información que las compañías reportan ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), además de sus informes de sustentabilidad cuando están disponibles. La medición revisa la presencia de mujeres en los consejos, las direcciones relevantes y las políticas que aplican las empresas para ampliar su participación en puestos de decisión.

De las 185 compañías analizadas, 30 no tienen ninguna mujer en sus consejos de administración y solamente 16 cuentan con una participación femenina superior a 30%. En contraste, 136 empresas tienen una representación femenina de hasta 20%. El IMCO destacó la importancia de alcanzar una participación de al menos 30%, debido a que la dinámica dentro de los consejos puede cambiar cuando las mujeres dejan de ser una presencia aislada y representan una proporción mayor de sus integrantes.

Entre las 164 empresas que pudieron compararse con el año anterior, 60 aumentaron la participación femenina, 65 mantuvieron la misma proporción y 39 registraron una disminución. Además, tres de cada cinco compañías que incorporaron consejeras también ampliaron el tamaño de sus consejos, lo que muestra que parte del crecimiento ocurrió al abrir más espacios.

La participación femenina también presenta diferencias entre sectores. Electricidad, agua y gas registró el mayor porcentaje de consejeras, con 26%, seguido de comercio, con 19.9%; minería, con 17.3%; transportes, con 16.2%; servicios, con 14.2%; manufacturas, con 12.7%, y construcción, con 10.8%. El sector de electricidad tuvo un incremento importante durante el último año, impulsado principalmente por la incorporación de algunas Fibras, mientras que construcción, transporte y minería tuvieron retrocesos.

Entre las empresas con mayor proporción de mujeres en sus consejos se encuentran Walmart México y Centroamérica, con 54%; Pemex, con 47%, y Xinfra Fibra E, con 42%. También aparecen Grupo Aeroportuario del Pacífico y Farmacias Guadalajara, con 40% cada una.

En las direcciones relevantes, que incluyen las áreas generales, financieras y jurídicas, también persisten diferencias. Las mujeres representan 26.1% de las direcciones jurídicas, 14.8% de las financieras y apenas 3.5% de las direcciones generales. En estas últimas posiciones, el estudio contabilizó seis mujeres frente a 220 hombres.

Aunque el número de empresas que no tienen mujeres en sus consejos ni en sus direcciones generales, financieras o jurídicas disminuyó, todavía hay 20 compañías en esa situación. En 12 de ellas esta ausencia se mantiene desde 2024, mientras que cuatro son nuevas en la medición y otras cuatro registraron un retroceso.

El diagnóstico también identificó obstáculos para que más mujeres lleguen a estos espacios, entre ellos los consejos de empresas familiares sin reglas claras, evaluaciones ni mecanismos de rotación; las redes de contactos masculinas que dificultan su incorporación a los círculos de decisión, y las mayores responsabilidades de cuidado que suelen asumir las mujeres.

A esto se suman las condiciones internas de las compañías, como la falta de flexibilidad en los procesos de reclutamiento y promoción. Aunque las empresas reportan iniciativas de diversidad, capacitación y programas de liderazgo, una de cada tres iniciativas no cuenta con acciones ni metas concretas y solamente una de cada cuatro transparenta sus resultados.

-Mujeres encabezan 44.2% de las Mipymes

Por primera vez, el estudio incorporó información de 5.25 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, a partir de los microdatos de los Censos Económicos 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Para identificar quién dirige estos negocios, el IMCO construyó una aproximación a partir de la información disponible sobre propietarios, familiares y personal no remunerado, debido a que el censo no pregunta directamente quién está al frente de cada empresa.

Los resultados muestran que 44.2% de las Mipymes está encabezado por mujeres, 39.7% por hombres y 16.1% tiene liderazgo compartido. Sin embargo, la participación femenina disminuye conforme aumenta el tamaño de los negocios: representa 45% en las microempresas, 23% en las pequeñas y 16% en las medianas. En estas últimas, los hombres encabezan 71% de las unidades económicas.

La diferencia también se refleja en el número de trabajadores. En promedio, los negocios liderados por mujeres cuentan con 1.9 personas empleadas, mientras que aquellos encabezados por hombres tienen 2.7. Esta brecha muestra que, aunque las mujeres tienen una presencia importante al frente de los pequeños negocios, sus empresas suelen operar con estructuras laborales más reducidas.

El tamaño de las unidades económicas también ayuda a entender este panorama. De acuerdo con el estudio, 96.5% de las empresas mexicanas son microempresas, mientras que 2.8% son pequeñas, 0.5% medianas y apenas 0.2% grandes. En conjunto, las Mipymes representan 99.8% de las empresas del país.

Sin embargo, su peso en la producción es menor a su presencia numérica: las microempresas aportan 10% de la producción bruta total; las pequeñas, 7%, y las medianas, 12%. En contraste, las grandes compañías, que representan apenas 0.2% del total, concentran 71% de la producción. En cuanto al personal ocupado, las microempresas reúnen 40%, las pequeñas 10%, las medianas 11% y las grandes 39%.

El IMCO también señaló que entre 2019 y 2023 se registraron 1.7 millones de aperturas y 1.4 millones de cierres de negocios. La presentación indicó que cuatro de cada cinco establecimientos que abrieron cerraron durante un periodo de cinco años, lo que refleja las dificultades que enfrentan las unidades económicas para mantenerse y consolidarse.

-Liderazgo femenino se concentra en microempresas y en el sur del país

La presencia de mujeres al frente de los negocios también cambia según la entidad. Oaxaca registra 56.6% de Mipymes lideradas por mujeres y Guerrero 51.8%, los únicos dos estados donde superan la proporción de empresas encabezadas por hombres.

El estudio también muestra diferencias por tamaño de empresa y ubicación. En las microempresas, Oaxaca registra 56.8% de liderazgo femenino; en las pequeñas, Chihuahua alcanza 36.6%, mientras que en las medianas Morelos destaca con 31.6%. La participación de las mujeres, por tanto, no es uniforme entre las entidades ni entre los distintos tamaños de negocio.

Al comparar estos resultados con el Índice de Competitividad Estatal 2026, el IMCO encontró que Oaxaca y Guerrero se encuentran entre las entidades con menor competitividad, mientras que estados como Ciudad de México y Querétaro registran niveles muy altos. Esto permite observar que una mayor proporción de negocios encabezados por mujeres no necesariamente significa que existan mejores condiciones para hacerlos crecer.

El instituto también relacionó esta situación con las responsabilidades de cuidado. Explicó que algunas mujeres recurren al autoempleo porque ofrece mayor flexibilidad frente a un mercado laboral formal que suele exigir horarios rígidos, presencialidad y disponibilidad. Sin embargo, esta alternativa puede mantener sus actividades en una escala pequeña y dificultar la contratación de personal y la consolidación de sus negocios.

-Comercio concentra la participación femenina, pero también la informalidad

El comercio es el único sector donde las mujeres encabezan una proporción mayor de Mipymes que los hombres: representan 48.5%, frente a 32.1% de liderazgo masculino. En servicios, la participación femenina es de 41.5%, mientras que la masculina alcanza 45.7%; en manufacturas, las mujeres representan 38.9% y los hombres 46.7%.

La diferencia es más amplia en actividades como transportes, correos y almacenamiento, donde 13.3% de los negocios está encabezado por mujeres frente a 77.2% por hombres. En electricidad, agua y gas, las proporciones son 12.5% y 79.5%, respectivamente; en construcción, 8.3% y 81.8%, y en minería, 5.2% y 87.7%.

El comercio concentra 45% de los establecimientos del país, pero más de la mitad opera en la informalidad. Esta condición representa uno de los principales desafíos para las mujeres que encabezan negocios en este sector, pues su presencia se concentra en actividades donde una proporción importante de las unidades económicas no está formalizada.

La composición de las plantillas también refleja diferencias. En las microempresas lideradas por mujeres, 67.2% del personal remunerado está integrado por trabajadoras, mientras que en las encabezadas por hombres la proporción es de 39.4%. En las pequeñas empresas, la participación femenina es de 52% en los negocios dirigidos por mujeres y de 35.5% en los encabezados por hombres. Para las medianas, las cifras son de 41.8% y 29.7%, respectivamente.

Así, las empresas lideradas por mujeres no solo tienen una mayor presencia femenina en sus puestos de dirección, sino que también emplean a más trabajadoras. Sin embargo, esta participación no necesariamente se traduce en mejores condiciones laborales para todo el personal.

Tres de cada cuatro trabajadores no tienen sueldo fijo

Uno de los principales hallazgos del estudio está relacionado con las condiciones de trabajo. En las Mipymes encabezadas por mujeres, 74.8% del personal ocupado no recibe un sueldo fijo y solamente 25.2% cuenta con uno. En los negocios dirigidos por hombres, la proporción de trabajadores sin sueldo fijo es de 56.6%, mientras que 43.4% recibe un pago establecido.

El IMCO explicó que esta categoría incluye a propietarios, familiares y otras personas que participan en las actividades del negocio sin recibir una remuneración fija. Durante la presentación se puso como ejemplo a pequeños comercios donde una hija ayuda por las tardes, una vecina colabora algunos días o los familiares participan en el establecimiento sin que exista un salario establecido para esas actividades.

Esta dinámica permite dimensionar una de las dificultades que enfrentan los negocios pequeños: aunque generan actividad económica y requieren el trabajo de varias personas, no siempre tienen la capacidad para ofrecer pagos fijos. La situación es más frecuente en las empresas encabezadas por mujeres, donde casi tres cuartas partes del personal ocupado se encuentra en esa condición.

A ello se suma el acceso al financiamiento. El estudio indica que 42% de las empresas lideradas por mujeres ha tenido algún crédito o financiamiento, mientras que dos de cada cinco solicitudes rechazadas fueron por falta de garantías o de historial crediticio.

La combinación de negocios pequeños, informalidad, personal sin remuneración fija y dificultades para obtener crédito limita las posibilidades de ampliar las operaciones, contratar trabajadores con mejores condiciones y consolidar empresas de mayor tamaño.

IMCO propone facilitar el crecimiento de las Mipymes

Ante este panorama, el IMCO planteó medidas para mejorar las condiciones de los negocios encabezados por mujeres. Entre ellas está acercar programas de consultoría y capacitación práctica en contabilidad, control de inventarios, pagos digitales y planeación, con prioridad para las microempresas.

También propuso vincular la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación con oportunidades de crecimiento, programas de desarrollo de proveedores y asistencia técnica, para que las Mipymes puedan integrarse a cadenas de suministro y acceder a nuevos mercados.

En materia de financiamiento, el instituto planteó que bancos y empresas fintech utilicen información alternativa para evaluar a los pequeños negocios, como registros de facturación, pagos de servicios e historial de renta. Además, recomendó que las instituciones informen las razones por las que rechazan las solicitudes de crédito.

Para las grandes empresas, las propuestas se concentran en establecer metas de participación femenina, mejorar los procesos de reclutamiento y promoción, fortalecer las reglas de gobierno corporativo y establecer mecanismos de evaluación y rotación en los consejos de administración.

El diagnóstico muestra que, aunque las mujeres encabezan una proporción importante de las Mipymes mexicanas, su presencia disminuye conforme crecen los negocios. El reto está en que puedan superar la informalidad, acceder a financiamiento y generar empleos remunerados que permitan consolidar sus empresas.