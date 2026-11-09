Gobierno federal destina más de 5 mil millones de pesos al programa La Clínica es Nuestra en 2026

La Clínica es Nuestra

El Gobierno de México fortalecerá durante 2026 el programa La Clínica es Nuestra, con una inversión superior a los 5 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura, equipamiento y servicios de las unidades médicas públicas, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum .

La mandataria explicó que este año se destinarán recursos para continuar con los trabajos de rehabilitación y mejoramiento de los centros de salud del ISSSTE y del IMSS-Bienestar, bajo un esquema de participación comunitaria en el que los propios beneficiarios deciden las necesidades prioritarias de sus clínicas.

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que durante 2025 se incorporaron 562 unidades médicas de primer nivel al programa, mientras que en 2026 se sumaron 633 inmuebles, entre clínicas, hospitales y consultorios ubicados en espacios públicos.

Detalló que la inversión acumulada en los dos años alcanza los 699 millones de pesos, recursos con los que se han adquirido 17 mil 537 equipos e instrumentos médicos y realizado 3 mil 333 obras.

Entre el equipamiento adquirido se encuentran refrigeradores para vacunas y medicamentos, equipos de ultrasonido, unidades odontológicas, autoclaves, estetoscopios, baumanómetros, oxímetros, básculas y otros instrumentos necesarios para la atención médica.

En cuanto a las obras, destacó la ampliación de farmacias y consultorios, rehabilitación de salas de espera, construcción de rampas para personas con discapacidad y adultos mayores, instalación de techumbres, impermeabilización y mantenimiento de redes eléctricas e hidrosanitarias.

Como ejemplo de los resultados, presentó las mejoras realizadas en la Unidad de Medicina Familiar de Actopan, Hidalgo, donde se habilitaron un laboratorio, una nueva área de enfermería, una autoclave para el servicio dental y espacios más amplios para la atención de pacientes.

IMSS-Bienestar beneficiará a 8 mil 797 centros de salud

Por su parte, el director general del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, anunció que durante 2026 el programa llegará a 8 mil 797 centros de salud, con una inversión de 4 mil 761 millones de pesos.

Explicó que el objetivo es fortalecer la participación social en las decisiones relacionadas con la infraestructura y el equipamiento médico, mediante los Comités de Salud para el Bienestar, integrados por habitantes de las propias comunidades.

Recordó que durante 2025 se invirtieron 4 mil 608 millones de pesos para beneficiar a 8 mil 483 centros de salud, con la participación directa de más de 67 mil personas encargadas de identificar necesidades y establecer prioridades.

Svarch destacó que los recursos se entregan directamente a las tesoreras de los comités mediante tarjetas bancarias, sin intermediarios, para que las comunidades administren el presupuesto y decidan qué mejoras realizar.

Los montos asignados para 2026 dependerán del tamaño y capacidad de cada unidad médica: los centros con uno o dos núcleos recibirán 400 mil pesos; los de dos consultorios, 600 mil; los de tres a cinco consultorios, 800 mil; los de seis a 12 consultorios, un millón de pesos, y los Centros de Salud con Servicios Ampliados recibirán hasta un millón 200 mil pesos.

Asimismo, anunció que por primera vez se incorporarán los 153 centros de salud de Yucatán al programa, luego de la integración de esa entidad a la red de servicios públicos y gratuitos del IMSS-Bienestar.

El funcionario invitó a la población a acercarse a sus unidades médicas para participar en los comités comunitarios y contribuir a definir las mejoras que requiere cada centro de salud.