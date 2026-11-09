México alcanza cifra histórica de más de 23 millones de empleos formales: Sheinbaum (Moisés Pablo Nava)

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que México alcanzó en octubre una cifra histórica de 23 millones 88 mil 353 empleos formales, el registro más alto desde que se tiene información sobre este indicador.

Sheinbaum destacó que entre septiembre y octubre se generaron 161 mil nuevos empleos formales, mientras que en lo que va del año el crecimiento acumulado asciende a 571 mil 277 puestos de trabajo.

Calificó el resultado como una buena noticia para el país y adelantó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) daría a conocer la información oficial alrededor del mediodía.

De acuerdo con las cifras presentadas por la presidenta, el empleo formal registró una variación anual de 1.3 por ciento respecto a octubre de 2025, lo que refleja un incremento en el número de trabajadores incorporados a este esquema laboral.

La mandataria presentó una gráfica para mostrar el comportamiento del indicador y subrayó que los más de 23 millones de empleos formales representan un máximo histórico para México.

Con estos resultados, el Gobierno federal destacó el crecimiento del empleo formal como uno de los indicadores del desempeño económico y del mercado laboral nacional.

La información detallada sobre el comportamiento del empleo, así como sus características y distribución, sería difundida posteriormente por el IMSS.