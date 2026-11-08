Automedicación puede ocasionar resistencia antibacteriana u otras complicaciones

doctora Gabriela del IMSS La doctora Gabriela López Torres, coordinadora de Programas Médicos del IMSS llama a evitar la automedicación, genera resistencia antibacteriana y hacer que un medicamento deje de funcionar, causar complicaciones o hasta alergias

En nuestro país, alrededor del 80% de los pacientes quienes en alguna ocasión han enfermado, han recurrido a la automedicación, lo que se ha convertido en un verdadero reto para los profesionales de la salud: convencer a las personas que no todas las veces necesitan antibióticos para curar, por ejemplo una gripa.

En entrevista con Crónica, La doctora Gabriela Irene López Torres, coordinadora de Programas Médicos del IMSS de la División de Medicina Familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recordó que la automedicación, tomar medicinas sobrantes de un tratamiento anterior, tomar antibióticos cuando realmente no se necesitan, pueden ir generando resistencia antibacteriana, que no sólo afecte a una familia, o una comunidad, sino a un país entero.

Al respecto, advirtió que existe el riesgo de que aumente ese 80% de automedicación “y ahí tenemos que trabajar muy fuerte todos los profesionales de la salud y que se difunda la importancia de no automedicarse, porque sí existe el riesgo de que pudiera incrementarse hasta un 90%”.

Automedicación Alrededor del 80% de los pacientes quienes en alguna ocasión han enfermado, han recurrido a la automedicación, lo que se ha convertido en un verdadero reto para los profesionales de la salud (La Crónica de Hoy)

INFECCIONES EN VÍAS RESPIRATORIAS, NO TODAS SE CURAN CON ANTIBIÓTICOS

La doctora López Torres subrayó que “más del 90% de las infecciones en vías respiratorias altas son por virus y estos no se curan con los antibióticos”, ahí, subrayó, se debe cambiar la percepción del paciente, porque quieren curarse rápido de una gripa con una inyección".

Recomendó evitar guardar medicamentos sobrantes en casa que alguna vez ayudaron “pero a lo mejor en el momento que se empiecen tomarlos la sintomatología es diferente”, además, si hay ese sobrante, dos o tres pastillas, significa que el tratamiento anterior no se terminó, no es suficiente para iniciar in nuevo tratamiento y es ahí donde se puede iniciar una resistencia antimicrobiana.

Por eso la importancia, reiteró, de acudir a consulta con un profesional de la salud quien debe diagnosticar y prescribir qué tomar, cada cuándo y durante qué tiempo, de lo contrario sólo estamos creando resistencias bacterianas, con el riesgo de que un medicamento dejará de funcionar, como la penicilina -cuya eficacia se ha reducido drásticamente-, y vamos a requerir antibióticos más fuertes para mejorarnos".

Otro riesgo, abundó, es desarrollar alergias graves, y ocurre que el paciente no se sabe alérgico a la penicilina que es un antibiótico de los que genera más alergias “y se puede manifestar con falta de aire, dificultad respiratoria o un choque anafiláctico”.

En este sentido, hizo un llamado a no automedicarse, acudir a las Unidades de Medicina Familiar en donde se ha hecho mucha labor informativa de que los tratamientos son para enfermedades virales y a veces se dan tratamiento sintomáticos para dolor de cabeza, de garganta, para escurrimiento nasal.

Cuando requieren antibióticos también se recomiendan medidas generales: ingesta de líquidos, no exponerse a cambios bruscos de temperatura, no utilizar el aire acondicionado, tratamiento no médico que también se debe llevar.

También pidió no creer en anuncios publicitarios, suplementos, todo ese “bombardeo” de los medios digitales, y seguir insistiendo con el paciente, que salgan convencidos del consultorio que lo que les dice es con base científica.

La doctora Gabriela Irene López señaló que en el caso de pacientes que viven con diabetes mellitus y además sobrepeso, la recomendación es no automedicarse buscando una pérdida de peso acelerada ya que “no hay una pastilla mágica que lo logre”.

Recordó que es una enfermedad crónica por falta de secreción de insulina del páncreas y parte del tratamiento además de los fármacos, es llevar una alimentación balanceada, hacer ejercicio de manera habitual para mejorar la calidad de vida.

AUTOMEDICACIÓN, “UN ARMA DE DOS FILOS”

En estos pacientes la automedicación es un riesgo, porque se está consumiendo algo, para bajar de peso, cuya eficacia no está comprobada y existe el riesgo de ocasionar complicaciones a la salud, ante el riesgo de que pudiera interactuar con determinados medicamentos.

En personas con diabetes de manera puntual hay que valorar si además de esa enfermedad hay otras, valorar antecedentes médicos, alergias.

“No hay ningún tratamiento mágico para bajar de peso... En mi ámbito profesional no están recomendados los medicamentos para bajar de peso ni por automedicación”, incluso en casos de personas con obesidad exógena que requieren algún tratamiento médico para la pérdida de peso ésta es gradual.

Resaltó que se debe hacer conciencia de cuánto tiempo pasó para tener sobre preso, con malos hábitos alimenticios, consumo de carbohidratos, grasas, azúcares refinados en exceso “y a lo mejor podrían estar tomando una píldora que le recomendaron, y a lo mejor sí lograron bajar de peso, pero mientras no se cambien hábitos alimenticios se va a recuperar el peso perdido, porque no hay hábitos alimenticios sanos ni el hábito del ejercicio.