CSP: “los gobiernos de la Cuarta Transformación amamos al pueblo”

Presidenta Sheinbaum Al encabezar el programa de vivienda para el bienestar en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió que los gobiernos buenos, ayudan al pueblo a que se cumplan sus derechos de acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, “es lo que hacen gobiernos que quieren al pueblo”

“Si en algo nos caracterizamos los gobiernos de la Cuarta Transformación, es que amamos al pueblo de México y esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente”, estableció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del programa de Vivienda para el Bienestar, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Lo que hacemos los gobiernos, estableció, sí somos buenos gobiernos es ayudar al pueblo, “el esfuerzo si ustedes, nosotros facilitamos, ayudamos a que se cumpla algo que es un derecho del pueblo de México: el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la salud, un buen salario, poder poner un pequeño negocio, eso es lo que hacen gobiernos que quieren al pueblo”.

EL DÍA MÁS FELIZ DE MI VIDA, PODER SERVIR AL PUEBLO

En el encuentro con chiapanecos, simpatizantes y quienes se vieron beneficiados con el acceso a una vivienda de interés social, evento en el que la mandataria estuvo acompañada por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel y el director general del Infonavit, Octavio Romero, la jefa del Ejecutivo Federal externó que, este domingo recién pasado “es el día más feliz de mi vida: poder servir al pueblo”.

Asimismo, se refirió a quienes critican a su gobierno, “porque no entienden por qué tiene tanto apoyo popular”, y se refirió a los programas sociales de su administración: 13 millones de adultos mayores reciben su pensión, 3 millones de mujeres la pensión mujeres bienestar de 60 a 64 años, más de 500,000 sembradores están sembrando vida, todas las personas con discapacidad reciben un apoyo, 2 millones de productores del campo reciben fertilizantes gratuitos y un apoyo de producción para el bienestar.

NO SE ESTÁ DESFALCANDO AL INFONAVIT

Asimismo, enfatizó que en su gobierno se decidió reestructurar deudas (hipotecarias) de 5 millones de personas", y en ese sentido, rechazó que su gobierno esté “desfalcando” al Infonavit y al FOVISSSTE, “los que antes robaban, ahora nos critican y dicen que se está desfalcando al Infonavit y al FOVISSSTE... Que se está haciendo que la gente no tenga la costumbre de pagar, no, sostuvo: “el mexicano y la mexicana siempre buscan pagar sus deudas, y si no, buscan la manera de ayudar”.

No es cierto, estableció, eso de que si tienes una deuda no la pagues eso es falso “lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar, así que ahora reestructuramos más de 5 millones de créditos del Infonavit del FOVISSSTE” y personas que nunca imaginaron que iban a poder tener una casa, están teniendo acceso a ella.

INFONAVIT, TIENE MÁS DE 1 BILLÓN DE PESOS

En su oportunidad, el director general del Infonavit, Octavio Romero sostuvo que con los incrementos al salario mínimo de la pasada administración y los de la actual, hoy el instituto cuenta con más de un billón de pesos en el fondo de vivienda.

“Para bendición del país llega la presidenta Claudia Sheinbaum, porque permite que este país siga avanzando en condiciones de justicia: mujer inteligente, preparada, competitiva, ¡uf!, y detalló que al inicio de la presente administración y los aumentos al salario mínimo, de 12% y 13% en el 2025 y 2026, los recursos del Infonavit pasaron de 780,000 millones de pesos a un billón 140,000 millones de pesos en el fondo de vivienda para financiar la construcción de viviendas.

En este sentido, la mandataria Federal aseveró: “cómo no va a haber unión entre gobierno y pueblo, ¡porque cumplimos, por qué nosotros no traicionamos, nosotros no mentimos nos robamos y no traicionamos al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México por eso siempre digo gobierno y pueblo Unido jamás será vencido!, enfatizó.

En su discurso, la presidenta Sheinbaum Pardo, refirió casos de derechohabientes del Infonavit y uno del FOVISSSTE, cuyos estratosféricos adeudos de sus créditos hipotecarios fueron resueltos.

Uno de ellos, Francisco Toledo pidió prestado 79 mil pesos, acabó pagando 231 mil pesos, “y todavía debía 179,000 pesos, ahora ya no debe nada... Patricia Cervantes pidió 104 mil pesos, ya había pagado 338 mil y todavía debía un millón 132 mil pesos.... ahora Patricia ya no debe nada”

También Alfredo Verdugo pidió 73 mil pesos, ya había pagado 393,000 y todavía debía 910 mil pesos “ahora ya no debe absolutamente nada”.

Añadió que en el FOVISSSTE Candelaria pidió 787 mil pesos, y todavía debía un millón 593 mil pesos, “el FOVISSSTE decidió que se le iba a cancelar toda la deuda y además le regresaron 45 mil pesos, de pago adicional que había tenido, igual Rosa Angélica había pedido 532 mil pesos y todavía debía un millón de pesos, hoy ya no debe nada, y también recibió cerca de ocho mil pesos de pagos que había hecho de más.

Ello, debido a que en el pasado, dijo, fueron años en el neoliberalismo en los que el Infonavit y el FOVISSSTE era pura usura, con casas chiquitas lejos y caras con créditos que nunca se acababan de pagar, hoy se hace realidad un sueño para miles de familias, las que ganan de uno a 2.9 salarios mínimos, tener acceso a una vivienda propia y recordó que el programa de vivienda para el bienestar de su administración contempla construir y entregar 1.8 millones créditos para la vivienda, además de que 5 millones de familias se han visto beneficiadas con la reestructuración de sus deudas que tenían ante el Infonavit o FOVISSSTE.

Además, añadió, se están dando créditos como escrituras a personas que aún no la tienen, en total van a ser 12 millones de familias beneficiadas con el programa de vivienda para el bienestar.

En su oportunidad, la titular de Sedatu, Edna Elena Vega Rangel destacó que en la entidad chiapaneca, el Infonavit entregaría 56 departamentos, en tanto que el ISSSTE entregó 311 constancias de liquidación de créditos.

El objetivo, subrayó, es dejar atrás una política que durante muchos años limitó el acceso a la vivienda y recuperar la responsabilidad que tiene el Estado el gobierno mexicano para garantizar cada vez a más mexicanos puedan ejercer su derecho a una vivienda adecuada.

En Chiapas la meta sexenal es de 70, 500 viviendas nuevas que representa una inversión aproximada 42,300 millones de pesos y permitirá beneficiar a poco más 254,000 personas.