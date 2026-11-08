Decomisan más de 33 mil productos presuntamente falsificados en el puerto de Lázaro Cárdenas

Autoridades mexicanas aseguraron 33 mil 97 artículos presuntamente falsificados durante dos operativos de inspección realizados en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde detectaron mercancía procedente de Hong Kong que había sido declarada de manera irregular ante las autoridades aduaneras.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los decomisos se llevaron a cabo mediante dos inspecciones efectuadas por personal de la Aduana, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con el reporte oficial, durante la primera intervención fue detectado un contenedor procedente de Hong Kong cuya mercancía había sido declarada como bolígrafos. Sin embargo, al realizar la revisión física del cargamento, las autoridades encontraron 22 mil 865 artículos presuntamente apócrifos.

Entre los productos asegurados se contabilizaron 4 mil 700 relojes de aparente gama alta, 4 mil 500 audífonos, 9 mil 870 accesorios electrónicos, 3 mil 650 pares de tenis y 145 disfraces.

En una segunda inspección, realizada a otro contenedor, fueron localizados 10 mil 232 productos adicionales, entre ellos 10 mil 100 audífonos y 132 pares de tenis, también señalados como presuntamente falsificados.

La dependencia federal indicó que toda la mercancía quedó a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, las autoridades no han informado el valor comercial de los productos asegurados, las marcas involucradas ni si hubo personas detenidas como resultado de estas acciones.

Refuerzan vigilancia contra el comercio ilícito

La SSPC señaló que estos aseguramientos forman parte de las acciones implementadas por el Gobierno de México para combatir el comercio ilegal y fortalecer los mecanismos de inspección y control sobre las mercancías que ingresan al territorio nacional.

El puerto de Lázaro Cárdenas representa uno de los principales puntos de entrada de mercancías por el Pacífico mexicano, debido a su importancia en las operaciones de comercio exterior y al volumen de carga que recibe.

Por su relevancia estratégica, la terminal portuaria ha sido objeto de diversos operativos y medidas de vigilancia para combatir prácticas como el contrabando, la falsificación de productos y otras actividades ilícitas relacionadas con el movimiento de mercancías.

Este nuevo aseguramiento se suma a otros decomisos realizados en el mismo recinto portuario como parte de la denominada Operación Limpieza, estrategia federal enfocada en combatir la introducción y comercialización de productos ilegales.

Entre los antecedentes destaca el aseguramiento de miles de artículos presuntamente falsificados, así como de un cargamento de más de 8.78 millones de cigarrillos de contrabando procedentes de Hong Kong, cuya declaración aduanera también presentaba irregularidades.

Con estas acciones, las autoridades federales buscan reforzar la vigilancia en las aduanas y frenar el ingreso de mercancía ilegal al país.