Expresa Coppal preocupación por crisis en INE, alerta riesgos a legitimidad de elecciones en 2027

INE en medio de una crisis tras la renuncia de su ex presidenta Guadalupe Taddei, señalada por presunta corrupción y desvío de recursos (Mario Jasso)

El Observatorio Electoral Internacional de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal) expresó su profunda preocupación y alarma ante la grave crisis de corrupción e institucionalidad que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE), y llamó a un a urgente restauración institucional de un órgano que fue referente internacional.

“Es inadmisible que una gran institución que nació de la lucha ciudadana se haya pervertido por intereses facciosos y redes de corrupción interna que buscaron apoderarse de ella, debilitando su estructura profesional, vulnerando su autonomía y minando la transparencia de su gestión administrativa”, acusó el director de ese observatorio, Sebastían Hagobian.

Paralelo a ello, la Coppal pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) apoyar a las autoridades mexicanas en ese proceso que restablezca la estabilidad institucional del INE y genere condiciones de confianza entre la ciudadanía rumbo a las elecciones del 2027.

“Hacemos un llamado respetuoso pero urgente al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, para que, en estrecha coordinación y diálogo constructivo con las diversas fuerzas políticas mexicanas, se acuerden e implementen de inmediato medidas extraordinarias de apoyo internacional enfocadas en el rescate definitivo del órgano electoral”, demandó

Consideró imprescindible que el diseño institucional de cara a 2027 se reconstruya mediante el consenso genuino de las fuerzas políticas del país, asegurando la designación de una nueva presidenta del INE que cuente con un perfil intachable, que genere confianza absoluta y brinde certidumbre democrática a todas las fuerzas políticas de México y a la ciudadanía.

Recordó que la población mexicana siempre expresó una alta confianza en el INE, pero hoy se siente lastimada al presenciar y constatar los altos niveles de corrupción que anidaron durante la presidencia de Guadalupe Taddei.

En un posicionamiento tras los escándalos en los que se encuentra involucrado el INE, la Coppal insistió en la “necesidad apremiante” de firmar un gran compromiso nacional e internacional para rescatar al órgano electoral mexicano pues ello –advirtió—“será fundamental para garantizar que el proceso electoral de 2027 cuente con las sólidas garantías de equidad, legalidad, transparencia, certeza e imparcialidad que el pueblo de México y la comunidad interamericana exigen y merecen”.

Sebastían Hagobian, sostuvo que esta situación no solo lastima gravemente la credibilidad del árbitro electoral, sino que, incluso, pone en inminente riesgo la legitimidad del trascendental de esos comicios donde se renovarán 17 gubernaturas., la Cámara de Diputados y casi 20 mil cargos de elección popular.

Indicó que históricamente, el INE se había consolidado como un órgano electoral ejemplar que generaba plena confianza y certidumbre no solo en México sino a nivel internacional donde era referente y hasta le pedían asesoría en otros países.

“Su funcionamiento técnico y civil no solo fue un baluarte en el continente americano, sino un auténtico referente a nivel mundial. El prestigio alcanzado era de tal magnitud que, incluso, múltiples organismos electorales de diversos continentes solicitaban de manera recurrente la asesoría, el acompañamiento y la capacitación del personal del INE para fortalecer sus propios sistemas democráticos”, recordó

Aseveró que el INE fue la pieza fundamental que hizo posible la transición pacífica y la consolidación de la democracia en México.

Por ello, indicó, resulta profundamente doloroso constatar cómo se ha destrozado a una institución tan respetada.