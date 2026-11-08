INE analiza mejoras salariales y laborales para trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (Institutos Electorales)

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que se encuentra analizando distintas alternativas para atender las demandas de las trabajadoras y los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC), particularmente las relacionadas con sus condiciones salariales, laborales y operativas.

A través del comunicado de prensa número 491, fechado el 7 de noviembre de 2026, el organismo electoral señaló que ha emprendido una revisión integral de sus distintas áreas, con el propósito de identificar necesidades, atender asuntos pendientes y fortalecer el funcionamiento institucional.

Como parte de este proceso, el INE indicó que retomó el diálogo con quienes integran la institución, con la disposición de escuchar sus planteamientos, conocer sus preocupaciones y construir alternativas de solución.

El organismo reconoció la legitimidad de las inquietudes expresadas por el personal de los módulos y destacó la importancia de atenderlas con seriedad y responsabilidad.

Asimismo, subrayó que el trabajo que realizan diariamente las y los trabajadores de los MAC es fundamental para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, debido a que brindan atención directa a millones de ciudadanos y garantizan el ejercicio de derechos esenciales para la democracia.

En el documento, el INE aseguró que actualmente trabaja en el análisis y valoración de diferentes propuestas para mejorar las condiciones laborales, tomando en cuenta las necesidades identificadas, así como las posibilidades institucionales y presupuestales.

También manifestó que existe voluntad de avanzar hacia mejores condiciones de trabajo mediante medidas viables, responsables y sostenibles.

El Instituto adelantó que, conforme se definan las acciones que podrán implementarse, el personal será informado de manera clara y oportuna sobre los alcances de las medidas y los procedimientos para su aplicación.

Finalmente, el INE reiteró su compromiso de mantener abierto el diálogo y avanzar en acciones concretas que reconozcan la importancia del trabajo que desempeñan las y los colaboradores de los Módulos de Atención Ciudadana, sin dilaciones ni cortapisas.