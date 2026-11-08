Localizan y desmantelan segunda granja de criptomonedas en Tlaola, Puebla

Granja de criptomonedas en Puebla (Redes Sociales)

Una segunda granja de criptomonedas fue localizada e inhabilitada en el municipio de Tlaola, en la Sierra Norte de Puebla, durante un cateo realizado por autoridades federales. En el inmueble fue detenida una persona y se aseguraron equipos utilizados para la minería de activos digitales, así como distintos dispositivos electrónicos.

En la intervención participaron elementos de corporaciones federales, entre ellos personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de fuerzas de seguridad. Durante la diligencia, una persona fue detenida en posesión de una bolsa con marihuana y un teléfono celular.

Entre los objetos asegurados se encuentran 50 cajas mineras, más de mil criptoactivos, un módem de alta velocidad, un transformador eléctrico trifásico de uso industrial, dos chips telefónicos y una pantalla de video.

Minería digital

Este nuevo aseguramiento representa el segundo caso de este tipo registrado en Tlaola durante 2026. El antecedente ocurrió el 6 de septiembre, cuando autoridades localizaron otra instalación en la que fueron asegurados cerca de 300 equipos de cómputo especializados, un transformador eléctrico de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión y ocho antenas satelitales.

La intervención más reciente formó parte de un operativo simultáneo en el que también se realizaron acciones en Chihuahua, Sinaloa y Veracruz. El impacto financiero de estas operaciones contra el crimen organizado fue estimado por las autoridades en 4 mil 132 millones de pesos.

Otro antecedente relacionado con el consumo irregular de electricidad se registró en enero de 2025, cuando autoridades federales detectaron cuatro puntos de presunto huachicoleo eléctrico en el municipio vecino de Juan Galindo. Este esquema estaría relacionado con el suministro irregular de energía para alimentar equipos informáticos utilizados en la minería de activos virtuales.

Granja de criptomonedas en Puebla (Redes Sociales)

Función las granjas de criptomonedas

Una granja de criptomonedas concentra computadoras de alto rendimiento que procesan operaciones informáticas para generar activos digitales, como el bitcóin. La minería consiste en validar transacciones dentro de una red descentralizada y agregarlas a un registro público conocido como cadena de bloques o blockchain.

Aunque la compra y minería de estos activos no están prohibidas en México, las autoridades pueden investigar posibles delitos cuando se utiliza infraestructura eléctrica sin contratos oficiales con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o cuando los recursos digitales se emplean para ocultar dinero de procedencia ilícita.