Sheinbaum rechaza desfalco en Infonavit y Fovissste por programa de Vivienda para el Bienestar

Vivienda para el Bienestar en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde encabezó la entrega de 56 departamentos y 311 constancias de liquidación de créditos del Fovissste, también rechazó que su gobierno haya provocado un desfalco en el Infonavit y el Fovissste mediante el programa Vivienda para el Bienestar, luego de las críticas por la reestructuración de créditos considerados impagables y la entrega de nuevas casas a personas derechohabientes.

Durante su visita, la mandataria sostuvo que las medidas aplicadas por su administración no representan un daño financiero para las instituciones, sino una forma de atender a quienes durante años enfrentaron deudas que no podían terminar de pagar.

“Solucionar créditos impagables no significa desfalcar al instituto, como dicen sus críticos”, afirmó Sheinbaum, quien defendió la reestructuración de más de cinco millones de financiamientos del Infonavit y el Fovissste.

La Presidenta argumentó que algunas personas ya habían pagado lo que les correspondía, pero continuaban sujetas a créditos que no lograban liquidar. Por ello, señaló que su administración decidió modificar esas condiciones y ampliar el acceso a una vivienda para familias que anteriormente no tenían posibilidades de adquirir una casa.

Reestructuración de créditos y construcción de vivienda

Como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, el gobierno federal proyecta construir 1.8 millones de viviendas en el país, además de reestructurar cinco millones de créditos considerados impagables. La estrategia busca beneficiar a 12 millones de familias, de acuerdo con lo expuesto durante el acto.

En Chiapas, la meta es edificar 70 mil 500 casas, con una inversión de 42 mil 300 millones de pesos y beneficios para aproximadamente 254 mil personas. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que hasta el momento se registra un avance de 35 mil 602 viviendas, además de la entrega de 30 mil créditos para mejoramiento y la reestructuración de 51 mil 294 financiamientos.

Por su parte, el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, detalló que en el conjunto habitacional Infonavit “Los Poetas” se construyeron 400 viviendas, las cuales fueron vendidas en tres días. Durante la visita presidencial se entregaron las primeras 56 y se prevé distribuir otras 100 en los próximos días.

Añadió que la meta del Infonavit en Chiapas es construir 34 mil viviendas, con una inversión de 21 mil millones de pesos. La institución espera alcanzar un avance de 92 por ciento al cierre de este año, además de haber reestructurado créditos impagables en beneficio de 44 mil familias de la entidad.

Cambios al sistema de créditos

Ante los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos del Infonavit y el Fovissste, Sheinbaum insistió en que la reestructuración no significa que las personas dejen de cumplir con sus obligaciones, sino que se corrijan las condiciones de financiamientos que ya habían sido pagados conforme a lo que correspondía.

“Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es justicia, porque ya habían pagado lo que tenían que pagar”, expresó. También cuestionó las críticas de quienes señalan que las modificaciones provocan un desfalco a las instituciones y defendió que el objetivo es permitir que más familias puedan acceder a una vivienda.

Durante el evento, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la Presidenta por las obras y los apoyos entregados en la entidad, entre ellos las nuevas viviendas y los programas sociales.

En representación de las personas beneficiarias, Citlali Guadalupe López Romero señaló que recibir una casa le permitirá dejar de pagar renta y consideró que el programa ofrece oportunidades de acceso a una vivienda. Ángel José Orantes Zúñiga también expresó su agradecimiento por recibir un nuevo hogar.