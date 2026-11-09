Agricultura pide a la industria comprar más maíz blanco nacional y reducir importaciones

Titular de la Secretaría de Agricultura, Columba López

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) llamó al sector industrial a incrementar la compra de maíz blanco producido en México y reducir las importaciones, con el propósito de fortalecer la cadena productiva y garantizar mejores condiciones de comercialización para los agricultores nacionales.

Durante el Segundo Foro Nacional de Maíz Industrializado 2026, organizado por la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami), la titular de la dependencia, Columba López, pidió a las empresas cumplir los compromisos establecidos en el Acuerdo para la creación del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización del Maíz Blanco, firmado el 20 de mayo de este año.

La funcionaria destacó la importancia de establecer contratos de compra anticipada que permitan a los productores tener certeza sobre la venta de sus cosechas y sus ingresos. Señaló que la participación de la industria es fundamental para garantizar mercados al grano nacional y evitar que las dificultades de comercialización profundicen las condiciones de pobreza en el campo.

Reducir costos y mejorar la rentabilidad del campo

López explicó que el Gobierno federal impulsa una estrategia para mejorar las condiciones económicas de los productores, principalmente de pequeña y mediana escala, mediante tres herramientas: compras consolidadas de insumos, acceso a financiamiento y coberturas de precios.

De acuerdo con las estimaciones de la Sader, la aplicación de estas medidas permitiría disminuir 14.8% los costos de producción, mientras que los agricultores que incorporen el paquete integral podrían alcanzar una rentabilidad de 24.4%.

Como parte de los mecanismos de protección, la dependencia informó que, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), se han protegido 1.775 millones de toneladas de maíz mediante coberturas de precios.

También reportó un crecimiento en los créditos del programa Cosechando Soberanía, que pasaron de mil a 28 mil, con la participación de seis instituciones bancarias. En los últimos cinco meses, agregó, se han destinado más de 8 mil millones de pesos en financiamiento para cultivos como maíz, arroz y trigo.

La estrategia se complementa con programas de apoyo al sector agrícola, entre ellos el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de energía eléctrica para uso agrícola (PEUA), El Maíz es la Raíz, Producción para el Bienestar y Fertilizantes para el Bienestar.

Además, la Sader impulsa el uso de biofertilizantes, prácticas agroecológicas y mejoramiento genético a través de las Escuelas de Campo y las Comunidades de Aprendizaje Campesino de Sembrando Vida.

Industria y productores llaman a fortalecer la colaboración

La titular de Agricultura insistió en que recuperar la rentabilidad del campo requiere la participación de todos los integrantes de la cadena productiva, especialmente de las empresas transformadoras, debido a su capacidad para generar demanda y asegurar espacios de comercialización para las cosechas nacionales.

Por su parte, el presidente de la Canami, Luis Patrón, señaló que el desarrollo de la industria del maíz debe construirse mediante la colaboración entre productores, empresas y consumidores, con el diálogo como herramienta para alcanzar acuerdos.

En tanto, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón, expresó la disposición del sector industrial para trabajar de manera conjunta con las autoridades y los agricultores.

Como parte del panorama del sector, destacó que las exportaciones agroindustriales mexicanas crecieron más de 5% durante los primeros siete meses del año, mientras que la balanza comercial agroalimentaria mantuvo un superávit superior a los 3 mil 500 millones de dólares.