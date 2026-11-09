Beneficios de la Modalidad 10 del IMSS: ¿Qué es y quiénes pueden tramitarla?

Modalidad 10 IMSS. Imagen representativa de la Modalidad 10 del IMSS hecha con IA. (Gemini)

Las personas que trabajan por cuenta propia en México pueden incorporarse voluntariamente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para acceder a servicios de salud, prestaciones económicas y mecanismos de ahorro para su jubilación, sin necesidad de tener un patrón que realice su afiliación.

Este mecanismo, conocido comúnmente como Modalidad 10 del IMSS, ha despertado interés entre profesionistas independientes, comerciantes, emprendedores y trabajadores que buscan mantener sus derechos de seguridad social.

¿Qué es la Modalidad 10 del IMSS y cuáles son sus beneficios?

La llamada Modalidad 10 es una denominación utilizada frecuentemente para referirse a la incorporación voluntaria de trabajadores independientes al Régimen Obligatorio del Seguro Social.

Mediante este esquema, las personas que no cuentan con un empleador pueden pagar sus propias cuotas para acceder a los seguros contemplados en la Ley del Seguro Social.

Además, la afiliación puede extender la cobertura médica a determinados familiares del trabajador.

El IMSS establece que los trabajadores incorporados pueden obtener las siguientes prestaciones:

Servicios médicos: consultas, hospitalización, medicamentos, cirugías y atención de especialidades.

consultas, hospitalización, medicamentos, cirugías y atención de especialidades. Seguro de enfermedades y maternidad: atención médica por enfermedades generales, servicios obstétricos y subsidios por incapacidad cuando se cumplan los requisitos.

atención médica por enfermedades generales, servicios obstétricos y subsidios por incapacidad cuando se cumplan los requisitos. Seguro de riesgos de trabajo: protección ante accidentes y enfermedades relacionados con la actividad laboral.

protección ante accidentes y enfermedades relacionados con la actividad laboral. Seguro de invalidez y vida: prestaciones económicas para el trabajador o sus beneficiarios en los supuestos establecidos por la ley.

prestaciones económicas para el trabajador o sus beneficiarios en los supuestos establecidos por la ley. Ahorro para el retiro: acumulación de recursos y semanas de cotización para una futura pensión.

acumulación de recursos y semanas de cotización para una futura pensión. Guarderías: acceso a servicios de cuidado infantil para quienes cumplan las condiciones legales.

acceso a servicios de cuidado infantil para quienes cumplan las condiciones legales. Prestaciones sociales: servicios relacionados con actividades culturales, deportivas, centros vacacionales y velatorios.

servicios relacionados con actividades culturales, deportivas, centros vacacionales y velatorios. Aportaciones al Infonavit: posibilidad de ahorrar en la subcuenta de vivienda y acceder a financiamiento conforme a los requisitos aplicables.

¿Quiénes pueden tramitar la Modalidad 10 del IMSS?

El esquema está dirigido principalmente a personas que realizan actividades económicas por cuenta propia y no dependen de una relación laboral subordinada para obtener seguridad social.

El IMSS también contempla situaciones en las que una persona tiene un empleo formal y desarrolla simultáneamente una actividad independiente, siempre que cumpla las condiciones de incorporación.

Asimismo, la cobertura puede beneficiar al cónyuge o concubina, hijos y padres del asegurado, de acuerdo con los requisitos legales correspondientes.

Entre los sectores que pueden solicitar su incorporación se encuentran:

Profesionistas independientes: periodistas freelance, diseñadores, abogados, consultores y otros prestadores de servicios.

periodistas freelance, diseñadores, abogados, consultores y otros prestadores de servicios. Comerciantes: personas que administran pequeños negocios o realizan actividades comerciales por cuenta propia.

personas que administran pequeños negocios o realizan actividades comerciales por cuenta propia. Artesanos: trabajadores dedicados a la elaboración y venta independiente de productos.

trabajadores dedicados a la elaboración y venta independiente de productos. Emprendedores: personas que desarrollan actividades económicas sin un patrón que los afilie.

personas que desarrollan actividades económicas sin un patrón que los afilie. Trabajadores de industrias familiares: integrantes de negocios familiares que cumplen las condiciones del esquema.

integrantes de negocios familiares que cumplen las condiciones del esquema. Mexicanos en el extranjero: personas que trabajan fuera del país y desean contar con seguridad social en México.

¿Cuánto cuesta la Modalidad 10 del IMSS y cómo registrarse en 2026?

A diferencia de otros esquemas de aseguramiento, no existe una cuota mensual única para todas las personas que se incorporan como trabajadores independientes.

El monto depende principalmente del ingreso declarado, la actividad económica y los factores utilizados por el IMSS para calcular las cuotas correspondientes.

Para solicitar la afiliación, los interesados deben contar con los siguientes datos:

CURP.

RFC.

Número de Seguridad Social (NSS).

Correo electrónico personal.

Información sobre su actividad económica.

Ingreso mensual que servirá como base para calcular las aportaciones.

El registro puede realizarse mediante el portal oficial del IMSS, siguiendo estos pasos: