¿El viernes 13 de noviembre hay clases? Esto dice el calendario de la SEP (César Gómez Reyna)

Recientemente se ha generado cierta incertidumbre entre madres y padres de familia, correspondiente a las actividades escolares de este vienes 13 de octubre.

Debido a que en el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación (SEP) como día de registro de calificaciones, para los niveles de educación básica en preescolar, primaria y secundaria; aquí te explicamos cómo funciona.

¿Habrá clases este viernes 13 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el viernes 13 de noviembre está marcado como el primer registro de calificaciones del Ciclo Escolar 2026-2027.

Esta actividad tiene como propósito que las y los docentes de educación básica capturen y suban las calificaciones, además de las notas de desempeño, de las y los alumnos al sistema oficial, del primer de los tres periodos de evaluaciones

Como tal, esta actividad no está marcado como día de suspensión escolar para las y los estudiantes, por lo que se espera que las actividades se realicen de manera habitual; no obstante, algunas instituciones tienden a otorgar el día libre para agilizar el proceso, por lo que te recomendamos consultar con tu centro escolar.

Asimismo, la primera entrega de calificaciones está programa del lunes 23 al jueves 26 de noviembre, esto dependerá del plantel educativo.

¿Cuándo será el próximo megapuente de la SEP?

El próximo puente para las y los estudiantes de prescolar, primaria y secundaria será este fin de semana, ya que el lunes 16 de noviembre se suspenderá las actividades escolares por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Igualmente, el viernes 27 de noviembre se realizará la sesión ordinaria del consejo técnico del mes, siendo el último puente de 2026.

Periodo de vacaciones de invierno: ¿Cuándo inician y terminan?

El periodo vacaciones de invierno iniciará próximo lunes 21 de diciembre de 2026 y culminará el miércoles 6 de enero de 2027.

Por otro lado, las vacaciones de semana santa tendrán lugar después del segundo periodo de evaluaciones, del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.

Finalizando el ciclo escolar de la SEP el viernes 9 de julio de 2027, con la última entrega de los resultados de evaluación de nivel básico.