¿Cuándo vence tu INE? La fecha límite para tramitarla y qué papeles llevar al módulo

INE vigencia 2026. CIUDAD DE MÉXICO, 09NOVIEMBRE2026.- Ciudadanos que acudieron a realizar trámites al módulo del Instituto Nacional Electoral (INE), ubicado en Parque Lira 30, encontraron las oficinas cerradas debido al paro nacional de trabajadores del organismo, al que se sumaron empleados de casi 20 estados para exigir un aumento salarial del 100% y mejores condiciones laborales. Un aviso colocado en el lugar informó que el servicio sería suspendido anticipadamente por falta de suficiencia operativa. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB/CUARTOSCURO.COM (Camila Ayala Benabib)

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene abierta su campaña de actualización del Padrón Electoral para que millones de mexicanos renueven su credencial para votar, corrijan sus datos personales o realicen el trámite por primera vez antes de las elecciones de 2027.

Uno de los principales llamados está dirigido a las personas cuya identificación tiene impresa la leyenda «Vigencia 2026», debido a que perderá validez al finalizar el año y deberá reemplazarse para continuar utilizándola como identificación oficial y participar en los próximos comicios.

¿Cuándo vence tu INE y cuál es la fecha límite para renovarla?

La credencial para votar tiene una vigencia de 10 años, contados a partir del año de emisión. Por ello, las identificaciones que señalan 2026 como último año de validez dejarán de estar vigentes a partir del 1 de enero de 2027.

Para conocer cuándo vence, los ciudadanos deben revisar el año que aparece en la parte frontal de su credencial, generalmente en la zona inferior. Por ejemplo, si la identificación indica «Vigencia 2026», podrá utilizarse durante el resto del año, pero deberá renovarse para mantener su validez en 2027.

El INE estableció las siguientes fechas para los trámites relacionados con las elecciones del 6 de junio de 2027:

25 de enero de 2027: fecha límite para inscripción al Padrón Electoral, cambios de domicilio, corrección de datos y actualización de credenciales.

fecha límite para inscripción al Padrón Electoral, cambios de domicilio, corrección de datos y actualización de credenciales. 8 de febrero de 2027: último día para solicitar una reposición de la credencial.

último día para solicitar una reposición de la credencial. Del 9 de febrero al 21 de mayo de 2027: periodo para solicitar reimpresiones sin modificaciones de datos.

periodo para solicitar reimpresiones sin modificaciones de datos. 15 de marzo de 2027: fecha límite de entrega de credenciales correspondientes a la campaña de actualización.

Por su parte, el reemplazo por vigencia está dirigido a quienes necesitan una nueva credencial porque la anterior está próxima a vencer o ya perdió validez.

¿Qué documentos necesitas llevar al módulo del INE?

Los requisitos son los siguientes:

Documento que acredite la nacionalidad mexicana: acta de nacimiento o carta de naturalización.

acta de nacimiento o carta de naturalización. Identificación con fotografía: puede ser pasaporte vigente, licencia de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional, cédula profesional u otra identificación aceptada por el Instituto.

puede ser pasaporte vigente, licencia de conducir, cartilla del Servicio Militar Nacional, cédula profesional u otra identificación aceptada por el Instituto. Comprobante de domicilio: recibo de luz, agua, teléfono, predial u otro documento autorizado, con fecha de expedición no mayor a tres meses.

Para los trámites de inscripción por primera vez o reincorporación, también se requiere la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El acta de nacimiento no necesita haber sido expedida recientemente, siempre que sea legible y contenga la información necesaria para acreditar la identidad del solicitante.