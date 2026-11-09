Pensión IMSS: fecha exacta del pago de diciembre 2026 y calendario

Pensión IMSS modalidad 40: requisitos , cómo y dónde hacer el registro Si has perdido tu trabajo, aún puedes cotizar en el IMSS; conoce cómo y qué necesitas (Pexels)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acaba de dar a conocer una gran noticia para todos las personas adultas mayores pensionadas y jubiladas, ya que ya pueden marcar en su calendario la fecha del último depósito mensual del año. El pago correspondiente a diciembre de 2026 llegará el martes 1 de diciembre, de acuerdo con el calendario oficial del organismo.

¿Qué día depositan la pensión IMSS de diciembre 2026?

El IMSS realizará el depósito de la pensión correspondiente a diciembre el martes 1 de diciembre de 2026.

Este pago se encuentra contemplado dentro del esquema mensual del instituto, que establece que las pensiones se entregan el primer día hábil de cada mes.

La fecha aplica para pensionados de la Ley 73 y la Ley 97, quienes podrán disponer de su dinero mediante la cuenta bancaria registrada para recibir su pensión.

¿Cómo se realiza el pago de la pensión del IMSS?

El dinero se deposita en la cuenta bancaria a nombre de la persona pensionada que fue proporcionada durante el trámite correspondiente.

De acuerdo con el IMSS, los pagos se realizan mensualmente y que, cuando el beneficiario recibe su pensión directamente del instituto, el depósito se efectúa el primer día hábil del mes.

¿Qué hacer si no recibes la pensión IMSS en diciembre?

Si el depósito correspondiente al martes 1 de diciembre no aparece en la cuenta bancaria, las personas pensionadas pueden solicitar información directamente al instituto para verificar el estatus de su pago.

Asimismo, podrás consultar tu estatus vía telefónica al 800 623 23 23, donde los beneficiarios pueden seleccionar la opción 3 para recibir orientación relacionada con sus pensiones.

¿La fecha de diciembre aplica para pensionados de Ley 73 y Ley 97?

Sí. El depósito programado para el martes 1 de diciembre de 2026 corresponde tanto a las personas pensionadas bajo la Ley 73 como a quienes reciben su pensión conforme a la Ley 97.

Finalmente, el IMSS recomienda mantener actualizada la información bancaria y consultar directamente los canales oficiales ante cualquier duda relacionada con el pago.