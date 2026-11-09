Poder Judicial elimina acuerdo de evaluación tras rechazo de sindicatos

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) determinó dejar sin efecto el acuerdo que establecía los mecanismos de evaluación del desempeño del personal de carrera judicial, luego de las protestas e inconformidades manifestadas por trabajadores y organizaciones sindicales ante posibles repercusiones laborales.

La resolución se aprobó durante una sesión extraordinaria este lunes 9 de noviembre, en seguimiento a los compromisos alcanzados dos días antes en una reunión celebrada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con la participación del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y representantes de tres sindicatos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En la reunión participaron integrantes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial.

Como parte de los acuerdos, se estableció que las evaluaciones deberán enfocarse exclusivamente en mejorar la eficiencia, eficacia y calidad del servicio de impartición de justicia. Por ello, se acordó retirar cualquier disposición que pudiera vincular sus resultados con sanciones o con la separación del cargo.

También se determinó eliminar la facultad de los titulares de los órganos jurisdiccionales para solicitar evaluaciones extraordinarias y ajustar los porcentajes de los criterios de valoración que pudieran dar lugar a interpretaciones subjetivas.

Los cambios al acuerdo general AG-POAJ-025/2026 serían publicados próximamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La disposición abrogada contemplaba la evaluación de secretarios, actuarios y oficiales judiciales. Aunque para 2026 establecía un ejercicio diagnóstico sin efectos laborales, las evaluaciones ordinarias posteriores incluían supuestos en los que resultados insuficientes o la detección de deshonestidad académica podían derivar en procedimientos relacionados con la separación del puesto, lo que provocó el rechazo de los trabajadores.

Persisten cierres en órganos jurisdiccionales

Pese a los acuerdos alcanzados con las dirigencias sindicales para reanudar las actividades con normalidad, el OAJ informó que al menos 50 juzgados y tribunales federales permanecían cerrados este lunes.

El organismo advirtió que la suspensión de labores afecta la prestación de los servicios judiciales y limita el derecho de la población a acceder a la justicia, al retrasar la atención de los asuntos bajo competencia de esos órganos.

Ante esta situación, el Pleno del OAJ resolvió abrogar el acuerdo de evaluación, al señalar la necesidad de garantizar el cumplimiento del mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita.

El órgano administrativo reiteró que mantendrá su compromiso con el fortalecimiento institucional del Poder Judicial y la continuidad de los servicios jurisdiccionales en beneficio de la ciudadanía.