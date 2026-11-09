Mario Delgado reconoce a estudiantes indígenas chiapanecos por destacados logros académicos

Mario Delgado El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado reconoció y felicitó a estudiantes indígenas chiapanecos sus por destacados logros académicos y resultados obtenidos en competencias académicas regionales e internacionales, convirtiéndose, enfatizó, en un orgullo para sus comunidades, sus familias y todo México

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció y felicitó a estudiantes indígenas chiapanecos quienes han destacado por sus resultados en competencias académicas regionales e internacionales, convirtiéndose en un orgullo para sus comunidades, sus familias y todo México.

Delgado Carrillo felicitó a Carlos Santiago López Figueroa, de tercer grado en la Escuela Secundaria del Estado, de Tuxtla Gutiérrez, quien obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, realizada en Durango, con la participación de 13 países y alrededor de 52 competidores y resaltó que el estudiante forma parte de la preselección nacional rumbo a la International Mathematics Competition 2027, a realizarse en Bulgaria.

Mayra Jaquelin Sánchez Gómez, de 11 años, originaria de Bechijtic, municipio de Chamula, obtuvo el primer lugar en la Olimpiada de Conocimiento, fase regional, además de destacar en declamación.

Su desempeño académico demuestra la capacidad, disciplina y dedicación de las niñas y los niños de los pueblos originarios para sobresalir en distintos ámbitos del aprendizaje.

Asimismo, Ana Yesica Pérez Vázquez y Elizabeth del Rocío Jiménez Hernández, ambas estudiantes de tercer grado de la Secundaria del Estado Jaime Sabines Gutiérrez, de Nachij, Zinacantán, por su participación destacada en actividades de poesía, ciencia, investigación y oratoria.

El funcionario federal subrayó que sus experiencias son ejemplo de perseverancia e inspiración para otras niñas, adolescentes y jóvenes que buscan desarrollar sus capacidades.

Durante un encuentro en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Delgado

Carrillo destacó que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una transformación educativa en la que el origen no determina el destino y todas las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a desarrollar sus capacidades, cumplir sus aspiraciones y construir un mejor futuro.

Las comunidades indígenas y originarias, enfatizó, representan las raíces, la historia y la identidad de México, por lo que garantizar su acceso a una educación con igualdad de oportunidades es fundamental para transformar al país.

Destacó que la Presidenta de México mantiene el compromiso de impulsar mejores condiciones para las mujeres, particularmente aquellas que pertenecen a pueblos históricamente discriminados, a fin de que puedan decidir su futuro, ejercer sus derechos y convertirse en lo que se propongan, sin que la discriminación o la violencia limiten sus aspiraciones.

Recordó que las alumnas y los alumnos de secundaria cuentan con el respaldo de la Beca Universal Rita Cetina, para que los estudiantes continúen sus estudios, en este mismo sentido, Delgado Carrillo les pidió no abandonar sus sueños, seguir aprendiendo y luchar por sus objetivos, porque ninguna niña, niño o joven debe ver limitado su futuro por su origen o condición social.