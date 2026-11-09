Estrategia Gobierno Casa por Casa, luego del éxito en Iztapalapa, con Brugada al frente

estrategia "Casa por Casa" La estrategia Gobierno Casa por Casa se implementa en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, luego del éxito registrado en Iztapalapa, cuando Clara Brugada estuvo al frente de dicha demarcación: Gustavo Ramírez

El subdirector de vinculación con dependencias de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPCI), Gustavo Ramírez Cervantes, subrayó la relevancia del programa de gobierno Casa por casa, que se implementa en la Ciudad de México, en las 16 alcaldías, luego del éxito registrado en Iztapalapa, cuando la hoy jefa de gobierno, Clara Brugada, fue titular de aquella demarcación.

En el marco de la presentación del estudio de la sistematización de la Estrategia Gobierno Casa por Casa, evento organizado por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, aseveró que alrededor del mundo “no existen antecedentes de que el gobierno salga y tenga contacto directo con la ciudadanía”, como el que se da a través de la referida estrategia.

“Si bien hay algunas experiencias en materia de seguridad pública, salud, atención adultos mayores, “logramos un hallazgo importante, y es que no hay una experiencia similar en el mundo en donde todo el gobierno de la ciudad salga y ofrezca sus servicios a la ciudadanía, que tenga ese contacto directo y que pueda hacer una escucha activa para atender las demandas y solicitudes de la ciudadanía.

“Todavía más -abundó-, que la jefa de gobierno asista los jueves y tenga un diálogo con las personas”.

Ante ello, señaló que existe la expectativa de que dicha experiencia de gobierno y contacto directo con la ciudadanía pueda ser replicable en otras ciudades del país e incluso en varias de todo el mundo, gracias, señaló, a que todos quienes participan en el Casa por Casa, “atienden y escuchan a las personas lo cual es un reconocimiento de lo innovador que está resultando la estrategia”.

La directora general de la Escuela de administración pública de la Ciudad de México Valentina Lloret Sandoval, subrayó la importancia de la estrategia, sobre todo en entornos tan complejos como lo es la ciudad de México, en donde hay una diversidad y un dinamismo de los más grandes en el país profundamente distintas, así como una ciudadanía sumamente informada, participativa y con exigencias cada vez mayores respecto a la manera en que funcionan las instituciones gubernamentales.

Ello, dijo obliga a superar los modelos tradicionales verticales del sector público para adoptar modelos mucho más cercanos a la ciudadanía como la estrategia de Gobierno Casa por Casa.

“Lo que se busca en estos contextos tan complejos es construir formas de gobierno que sean más cercanas más abiertas y capaces de incorporar no solo a las exigencias y necesidades y las propias experiencias de la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas.

Esta estrategia de gobierno permite incorporar todos estos saberes y tomar en cuenta las necesidades y exigencias de primera mano gracias al contacto directo con la ciudadanía que permite conocer las condiciones específicas de cada comunidad.

A su vez, el titular de la Secretaría de Educación, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, Pedro Moctezuma Barragán, enfatizó el gran esfuerzo de la multicitada estrategia que ahora está siendo planificable “gracias a un manual que habla de los fundamentos en un mundo que empieza a cambiar”.

En este sentido, aprovechó la oportunidad para mencionar que “hace 15 días se dio el triunfo en Brasil, por la derrota de (Donald) Trump y nos damos cuenta de que es posible el cambio y hay que cimentarlo muy abajo con la gente, con las comunidades, con fundamentos teóricos instrumentos y métodos”.

Asimismo, externó su confianza en que la Estrategia de Gobierno Casa por Casa va a ser un arma de transformación “este protocolo que se nos brinda va a ser indispensable iba a llegar más allá de la Ciudad de México, el resto de la nación y del continente, me atrevo a decirlo ante las buenas noticias internacionales”.