Lenia Batres: ¿será la próxima presidenta de la Corte? Así amenazó a sus colegas… y esto dice la ley

Lenia Batres Ministra de la SCJN (Fotos Cuartoscurop)

La ministra Lenia Batres Guadarrama protagonizó un nuevo desacuerdo con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante la sesión del 9 de noviembre, cuando defendió un proyecto cuestionado por seis de sus compañeros y relacionó las diferencias en el Pleno con la próxima renovación de la presidencia del máximo tribunal del país.

Durante la discusión, Batres cuestionó la manera en que sus colegas examinaban sus propuestas y lanzó un advertencia, planteando que sería conveniente presentar nuevos proyectos después de que se resolviera quién encabezará la Corte el próximo año.

El señalamiento ocurrió en medio de un intercambio con el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, por la distribución del uso de la palabra.

La sucesión prevista para 2027 tiene un punto pendiente en la legislación constitucional. Aunque el artículo 94 establece un sistema de rotación de la presidencia cada dos años, el artículo 97 conserva la elección interna del titular del máximo tribunal por un periodo de cuatro años. Esta diferencia mantiene sin una definición clara el procedimiento que deberá aplicarse.

La discusión que enfrentó a Lenia Batres con otros ministros

El desacuerdo comenzó con un proyecto de Batres relacionado con la anulación del registro de una marca. La propuesta fue aprobada por ocho votos contra uno, pero Giovanni Figueroa Mejía y Yasmín Esquivel Mossa señalaron inconsistencias en la argumentación.

El punto de discusión fue la aplicación de los plazos en un procedimiento administrativo. El proyecto consideraba constitucional la ausencia de un periodo específico para resolver, aunque también reconocía la aplicación supletoria del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece un plazo de tres meses.

Esquivel sostuvo que ambos planteamientos generaban una contradicción respecto de la caducidad del procedimiento ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Batres, por su parte, defendió su propuesta y rechazó que existiera una inconsistencia.

Cuando Giovanni Figueroa solicitó precisar uno de los resolutivos, Hugo Aguilar Ortiz intervino para organizar los turnos de participación. El intercambio subió de tono cuando el presidente intentó conceder nuevamente la palabra a Batres, quien respondió: “Si quiere darme la palabra, el día que usted guste”.

Más adelante, la ministra cuestionó la revisión de sus proyectos y vinculó las diferencias con la próxima sucesión. “A lo mejor hay que presentar proyectos hasta después de que se decida el año que entra lo de la presidencia de la Corte”, amagando rumbo a la próxima elección de presidente (a) de la SCJN.

¿Por qué Lenia Batres podría presidir la Suprema Corte en 2027?

El artículo 94 constitucional establece un sistema de rotación de la presidencia cada dos años, mecanismo bajo el cual Lenia Batres asumiría el cargo el 1 de septiembre de 2027. Sin embargo, el artículo 97 contempla un procedimiento distinto, por lo que su eventual llegada a la presidencia todavía enfrenta una indefinición constitucional.

La primera disposición vincula la titularidad de la presidencia con el número de votos obtenidos por las candidaturas en la elección judicial. Bajo esta regla, Batres ocuparía el cargo después de Hugo Aguilar Ortiz.

No obstante, el artículo 97 establece que el Pleno debe elegir entre sus integrantes a quien ocupará la presidencia por un periodo de cuatro años. También prohíbe la reelección inmediata.

Los artículos 94 y 97 mantienen dos reglas para elegir presidente de la Corte

La diferencia entre ambas disposiciones está en el procedimiento y la duración del encargo. El artículo 94 vincula la presidencia con los resultados de la elección judicial y establece periodos de dos años. El artículo 97 mantiene la facultad del Pleno para elegir internamente a su presidente por cuatro años.

La eventual designación de Lenia Batres para septiembre de 2027 dependerá de la regla que finalmente se aplique. Si el Congreso no modifica el texto constitucional, el Pleno tendrá que resolver cuál de los dos mecanismos rige la renovación de su presidencia.