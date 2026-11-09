Inversión en infraestructura, prioridad en el análisis del Presupuesto 2027, afirma Morena desde San Lázaro

Cámara de Diputados (Graciela López Herrera)

La inversión en infraestructura, el desarrollo regional y el fortalecimiento de los servicios públicos serán algunos de los principales temas en el análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, que comenzará esta semana en la Cámara de Diputados, adelantó la vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena, Gabriela Jiménez Godoy.

La legisladora señaló que la propuesta presupuestal del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contempla un gasto neto total de 10.6 billones de pesos, por lo que su bancada analizará los recursos previstos para impulsar proyectos estratégicos y atender las necesidades de la población.

Inversión de hospitales en la CDMX y tren México - Qro

En el caso de la Ciudad de México, la legisladora detalló que se consideran mil 237 millones de pesos para la construcción del Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda”, en Tlatelolco, en la alcaldía Cuauhtémoc, y 433 millones para la reconstrucción del Hospital General “Dr. Darío Fernández Fierro”, en Benito Juárez. En conjunto, ambos proyectos representan una inversión de mil 670 millones de pesos.

También mencionó los 5 mil 682 millones de pesos previstos para el tren de pasajeros Ciudad de México-Querétaro, proyecto que busca mejorar la movilidad y la conexión entre distintas regiones del país.

Jiménez Godoy explicó que estas obras forman parte de una estrategia de inversión pública y mixta de 5.7 billones de pesos para el periodo 2026-2030, mediante el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

Detalló que el plan incluye proyectos de generación, transmisión y distribución eléctrica; trenes de pasajeros y carga; 153 obras portuarias y 63 proyectos carreteros, además de inversiones en los sectores salud y agua.

La vicecoordinadora agregó que la participación de recursos públicos y privados en el desarrollo de infraestructura debe estar acompañada de transparencia, fiscalización y certeza jurídica, por lo que consideró necesario evaluar el impacto de cada proyecto en el desarrollo nacional y regional.

Asimismo, señaló que el presupuesto también contempla la continuidad de los programas sociales, pensiones y becas, así como ampliaciones de recursos para educación, búsqueda de personas desaparecidas y protección ambiental.

Finalmente, expresó su confianza en que los distintos grupos parlamentarios participen en la discusión del PPEF 2027 para revisar las inversiones propuestas y definir los recursos que se destinarán a infraestructura y servicios públicos.