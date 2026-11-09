Sheinbaum anuncia que retomará reforma electoral y exige transparentar contratos del INE

Claudia Sheinbaum (Moisés Pablo Nava)

La Presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que, una vez concluidos los próximos procesos electorales, volverá a presentar su propuesta de reforma electoral, al considerar que México necesita un sistema con mayor participación ciudadana, menos gasto público y mecanismos que garanticen la transparencia en las elecciones.

La mandataria recordó que su primera iniciativa de reforma electoral no fue aprobada y que posteriormente impulsó un Plan B, del cual solamente una parte consiguió avanzar. Entre los cambios que busca retomar destacó la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, modificaciones al sistema de representación proporcional, mayor participación ciudadana y una disminución de los recursos destinados a la organización de los comicios.

Sheinbaum cuestionó que algunas fuerzas políticas no estuvieran dispuestas a discutir la eliminación o modificación de sus espacios plurinominales, situación que, señaló, impidió alcanzar acuerdos para concretar la totalidad de la reforma, pese a que existía mayoría calificada.

De igual forma, la Presidenta puso especial énfasis en la necesidad de revisar las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), particularmente las relacionadas con la adquisición de papelería electoral.

Afirmó que uno de los problemas centrales es la existencia de un monopolio o duopolio en este sector, cuya conformación, de acuerdo con sus declaraciones, se remonta a finales de la década de los ochenta.

Consideró que esta concentración de proveedores puede encarecer los procesos electorales y propiciar condiciones para prácticas de corrupción, por lo que planteó establecer lineamientos de licitación que garanticen competencia entre empresas, transparencia y mejores condiciones de contratación.

Respecto a Guadalupe Taddei, Sheinbaum señaló que, desde su perspectiva, provenía de un grupo de personas que se fue formando durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE. Agregó que inicialmente pudo haber existido una percepción favorable sobre su honestidad, pero que posteriormente esta cambió, y destacó su decisión de separarse del cargo.

La mandataria sostuvo que, independientemente de los cambios en la dirección del organismo, lo prioritario es sanear al instituto y revisar las prácticas institucionales que pudieran generar conflictos de interés.

Finalmente, hizo un llamado a los actuales consejeros electorales para que garanticen la transparencia en las decisiones y contrataciones del INE, al señalar que la autonomía del organismo debe acompañarse de procedimientos claros que permitan evitar la concentración de contratos y el uso inadecuado de recursos públicos.

Sheinbaum insistió en que la transformación del sistema electoral debe contemplar tanto una reducción del gasto como una mayor vigilancia sobre el destino de los recursos, con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones electorales.