Turbulencia en el INE: trabajadores protestan por salarios... y la ASF usa informantes para ir contra gestión de Taddei

Protestas en el INE Trabajadores del organismo se fueron a paro en reclamo por mejores condiciones laborales. (Cuartoscuro)

A menos de 7 meses de las elecciones federales intermedias, el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa por la peor crisis de su historia desde los comicios del 2006: en aquella ocasión fue por las acusaciones de fraude que asediaron al entonces Instituto Federal Electoral (IFE); ahora, por las irregularidades de la gestión de Guadalupe Taddei.

Las tensiones en el árbitro electoral, por lo tanto, se intensificaron este lunes 9 de noviembre en dos frentes distintos: por un lado, trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana realizaron protestas en todo el territorio nacional para exigir mejores salarios y condiciones laborales; en tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que incorporó, por primera vez, la colaboración de informantes en las investigaciones de presunta corrupción al interior del organismo.

Protestas en el INE CUERNAVACA, MORELOS, 09NOVIEMBRE2026.- Trabajadores del Instituto Nacional Electoral de los cinco distritos de Morelos se unieron al Paro Nacional en exigencia de mejoras salariales. La protesta se lleva a cabo en 32 estados de la república con excepción de Querétaro que no la realizó por amenazas de represión. En Morelos 70 trabajadores se unieron al la manifestación. FOTO: MARGARITO PÉREZ RETANA/CUARTOSCURO.COM (Margarito Pérez Retana)

¿Cómo investiga la ASF la gestión de Taddei?

La pinza se cierra sobre la ex consejera presidenta del INE. Además de las denuncias penales que ya se presentaron en la Fiscalía General de la República (FGR) por las presuntas irregularidades de su administración, la Auditoría prepara sus propias investigaciones con el apoyo de informantes al interior del propio árbitro electoral.

De acuerdo con la ASF, dicha colaboración se realiza mediante el Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones, previsto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El organismo explicó que las personas participantes han entregado información y evidencia para fortalecer las indagatorias en curso.

Según la ASF, la información recabada ha permitido obtener indicios sobre la forma en que presuntamente operaron irregularidades en contrataciones públicas durante varios años.

Entre la evidencia entregada se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios, mensajes de WhatsApp y nombres o alias de personas presuntamente involucradas.

La Auditoría señaló en una publicación compartida en sus redes sociales que las investigaciones también han documentado indicios de que beneficiarios finales de diversas empresas habrían intervenido en la selección de proveedores y en la definición de requisitos técnicos para favorecer intereses particulares.

Añadió que las indagatorias continuarán para identificar a más personas involucradas, rastrear el destino de los recursos y determinar las responsabilidades que correspondan

¿Por qué hay protestas de trabajadores en el INE?

Al mismo tiempo que el legado de Taddei se desmorona cada vez más, entre nuevos señalamientos y acusaciones de corrupción, el 90 por ciento de los Módulos de Atención Ciudadana, donde se expiden las credenciales para votar, se fue a paro en exigencia de mejores condiciones laborales.

Las movilizaciones se llevaron a cabo frente a las oficinas centrales del instituto, ubicadas en Viaducto Tlalpan, así como en oficinas del organismo en todo el territorio nacional, donde los manifestantes solicitaron un aumento de al menos 25 por ciento en sus percepciones, además de mejoras en el equipo y las condiciones de trabajo.

Entre las consignas difundidas durante las protestas de este 9 de noviembre, se hallaron algunas dirigidas al Consejo general del Instituto: “Mismo trabajo, digno salario” y “No hay recursos para el personal, pero sí para contratos”.

El INE, sin embargo, logró negociar un aumento del 6 por ciento para las y los trabajadores, por lo que se perfila que el martes 10 de noviembre se reanude la actividad en los Módulos de Atención Ciudadana.