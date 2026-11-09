Invierten 900 mdp para mejorar la capacidad operativa de seguridad en Sinaloa

Firma Este equipamiento se suma a las 100 patrullas entregadas previamente a la Policía Estatal. (SSPC)

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México participó en la firma de Convenios para el Fortalecimiento de la Estructura de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, donde se anunció la inversión de 900 millones de pesos para fortalecer las capacidades operativas, de inteligencia y capacitación de las instituciones de seguridad estatales y municipales.

Estos dos convenios de colaboración tienen la finalidad de reforzar las capacidades operativas de las instituciones de seguridad pública mediante la entrega en comodato de 80 vehículos, entre ellos 20 blindados; y otro, suscrito entre la Guardia Nacional y el Gobierno Municipal de Mazatlán, para fortalecer la capacitación y el adiestramiento de la policía municipal.

Durante el evento, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que el monto destinado estará enfocado en ampliar las capacidades operativas, de investigación, comunicación y vigilancia de las corporaciones de seguridad.

En este fortalecimiento, explicó que la SSPC aportará cerca de 200 vehículos para ampliar las capacidades de respuesta de las corporaciones policiales.

90 camionetas tipo pick-up

50 motocicletas

Cuatrimotos

30 camionetas Black Mamba

Tres unidades dron Águila

Equipos de radiocomunicación

15 camionetas tácticas blindadas

Este equipamiento se suma a las 100 patrullas entregadas previamente a la Policía Estatal.

También se establecerá un Centro de Comando Federal C4 Carretero, que contará con una infraestructura de aproximadamente cuatro mil 600 metros cuadrados, 54 posiciones de despacho y 27 espacios para la atención de llamadas de emergencia al 911 y denuncias al 089.

Con este proyecto, explicó García Harfuch, se fortalecerá la vigilancia en 250 kilómetros del corredor Culiacán-Mazatlán-Durango y contempla 240 Puntos de Monitoreo Inteligente, 720 cámaras de videovigilancia y 30 arcos lectores de placas, con alertas y mecanismos de coordinación operativa con la Guardia Nacional y los centros de comando.

Asimismo, el titular de seguridad federal destacó que, del 1 de octubre de 2024 a octubre de 2026, han sido detenidas más de tres mil personas, se aseguraron siete mil 200 armas de fuego y 145 toneladas de droga, además, se inhabilitaron dos mil 600 laboratorios y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetaminas.

“La instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum es estar presentes, fortalecer la coordinación del Gabinete de Seguridad con el gobierno del estado, mantener las operaciones y seguir desarticulando a los grupos criminales que generan violencia, hasta avanzar de manera sostenida en la pacificación del estado de Sinaloa”, dijo.

Al tomar la palabra, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, informó que actualmente se mantienen desplegados 22 mil 667 efectivos en Sinaloa, equivalentes al 23 por ciento del despliegue institucional en el país, con el apoyo de aeronaves, sistemas antidrones y más de mil 700 vehículos, para fortalecer las operaciones de seguridad en la entidad.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, detalló que personal naval mantiene un despliegue marítimo, terrestre y aéreo compuesto por 10 buques y 13 embarcaciones, con los que se garantiza la vigilancia marítima, operaciones de interdicción, búsqueda y rescate, y escolta de cruceros. Añadió que, de manera terrestre, se integró una brigada con un total de dos mil 566 elementos operativos, 266 vehículos y 23 motocicletas.

Durante su intervención, la gobernadora del estado de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, agradeció la presencia del Gabinete de Seguridad en la entidad y las acciones operativas realizadas en beneficio de la ciudadanía. “Hago un especial reconocimiento a la entrega y sacrificio del personal, mujeres y hombres de estas instituciones que día a día están en las calles y caminos de Sinaloa en el combate a la violencia y la inseguridad. Y estoy segura que lograremos la paz y la seguridad que el pueblo desea; confiamos en la Presidenta y en las instituciones del Gobierno”, mencionó.