Mario Delgado reconoce a estudiantes indígenas de Chiapas por sus logros académicos

Mario Delgado reconoce a estudiantes chiapanecos

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, reconoció a cuatro estudiantes indígenas de Chiapas por sus resultados en distintas competencias académicas, donde han destacado por sus conocimientos y habilidades en áreas como matemáticas, poesía, ciencia y oratoria.

Durante un encuentro realizado en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), el funcionario felicitó a las alumnas y los alumnos, cuyos logros consideró motivo de orgullo para sus familias y comunidades. También señaló que la educación debe garantizar que niñas, niños y jóvenes puedan desarrollar sus capacidades y alcanzar sus metas, sin que su lugar de origen determine sus oportunidades.

Delgado Carrillo destacó que el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una transformación educativa en la que todas las personas tengan la posibilidad de construir un mejor futuro. En ese sentido, afirmó que el acceso a la educación permite abrir oportunidades y cambiar las condiciones de vida.

Estudiantes chiapanecos destacan en competencias

Entre los reconocidos se encuentra Carlos Santiago López Figueroa, estudiante de tercer grado de la Escuela Secundaria del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, quien obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, celebrada en Durango, con participantes de 13 países y alrededor de 52 competidores.

Además de este resultado, el alumno forma parte de la preselección nacional que se prepara para la International Mathematics Competition 2027, programada en Bulgaria.

También fue reconocida Mayra Jaquelin Sánchez Gómez, de 11 años, originaria de Bechijtic, en el municipio de Chamula, quien consiguió el primer lugar en la fase regional de la Olimpiada de Conocimiento y ha sobresalido en declamación.

El titular de la SEP destacó igualmente el desempeño de Ana Yesica Pérez Vázquez y Elizabeth del Rocío Jiménez Hernández, estudiantes de tercer grado de la Secundaria del Estado Jaime Sabines Gutiérrez, ubicada en Nachij, Zinacantán. Ambas han tenido una participación destacada en actividades relacionadas con poesía, ciencia, investigación y oratoria.

El funcionario señaló que las experiencias de las estudiantes reflejan su dedicación y perseverancia, además de representar un ejemplo para otras niñas, adolescentes y jóvenes que buscan continuar su formación y desarrollar sus talentos.

Educación con igualdad de oportunidades

Durante el encuentro, Delgado Carrillo resaltó la importancia de garantizar que las comunidades indígenas y originarias tengan acceso a una educación en condiciones de igualdad, al considerar que representan parte fundamental de las raíces, la historia y la identidad del país.

Asimismo, mencionó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de generar mejores condiciones para las mujeres, en particular para quienes pertenecen a pueblos que históricamente han enfrentado discriminación. Señaló que deben contar con oportunidades para decidir sobre su futuro, ejercer sus derechos y alcanzar sus aspiraciones sin que la violencia o la exclusión sean un obstáculo.

Finalmente, recordó que las y los estudiantes de secundaria cuentan con la Beca Universal Rita Cetina, un apoyo del Gobierno de México destinado a acompañar su trayectoria escolar y contribuir a que continúen sus estudios.

A nombre de la mandataria y del pueblo de México, el secretario pidió a las alumnas y los alumnos mantener sus aspiraciones, seguir aprendiendo y trabajar por sus objetivos, al señalar que ninguna niña, niño o joven debe tener limitado su futuro por su origen o condición social.