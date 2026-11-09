México concede asilo a la expareja del estratega ultraderechista Cerimedo, refugiada en la embajada en Bolivia

Bolivia Foto de archivo del estratega de la ultraderecha Fernando Cerimedo y Nadia Beller, a la que presuntamente intentó matar en atentado fallido de sicarios

El gobierno de Claudia Sheinbaum ha concedido asilo político a la boliviana Nadia Beller, una abogada de 33 años que sufrió un atentado cuyo principal sospechoso es su expareja, el asesor político argentino Fernando Cerimedo, considerado hasta su captura el «gurú» de la extrema derecha en Sudamérica.

Las cancillerías de ambos países oficializaron el asilo solicitado por Beller, después del visto bueno del Gobierno mexicano y del Ministerio de Gobierno de Bolivia, que informó de que el Ejecutivo de Rodrigo Paz había concedido un salvoconducto para que la abogada, que se encontraba refugiada en la Embajada de México en La Paz, pudiera salir del país e instalarse en México.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, señaló que había recibido información de la Embajada de México en La Paz sobre la «solicitud de asilo» presentada por Beller y aseguró que «Bolivia es respetuosa de pactos y convenciones internacionales y tiene una larga tradición de respeto al asilo».

También explicó que el Gobierno no tiene «ninguna objeción» al pedido de asilo de la abogada, pero que esto «no implica» que vaya a dejar de «investigar cuál es el comportamiento de Nadia Beller» en el marco de las causas que afronta Cerimedo en Bolivia.

Tiroteo a manos de dos sicarios

Beller recibió tres disparos la noche del 17 de agosto a manos de dos sicarios. Sobrevivió al ataque y, desde el hospital, señaló a su expareja y exasesor del presidente Rodrigo Paz como autor intelectual. Las acusaciones fueron más allá: mencionó a Cerimedo como una figura influyente en la cúpula del poder boliviano, que además recibiría comisiones por cerrar contratos entre empresas extranjeras y el Ejecutivo de Bolivia.

Desde entonces, se han abierto cuatro procesos contra el consultor argentino, que también trabajó con Javier Milei y Jair Bolsonaro. Por dos de ellos —tentativa de feminicidio y enriquecimiento ilícito con afectación al Estado— se encuentra en prisión preventiva desde el 21 de agosto.

Beller indicó en una entrevista que cuatro embajadas le ofrecieron asilo, pero que finalmente se decantó por México. «Es el país que me ofrecía las condiciones más favorables, me daba el asilo mucho más rápido, además de seguridad jurídica», explicó.

Sostuvo que tomó la decisión porque no se sentía segura en Bolivia. «En la tentativa de feminicidio en mi contra operaron jefes de la Policía, quienes ni siquiera están siendo investigados. Puedo suponer que ahora tienen las mismas intenciones que tenían cuando intentaron matarme», afirmó.

Sacar a Morena del poder

El 12 de octubre, el diario español EL PAÍS publicó una entrevista en la que Beller aseguraba que Cerimedo planeaba intervenir en las próximas elecciones de México para sacar del poder a Morena y que sentía una gran animadversión hacia el partido gobernante.

Según relató la abogada, su expareja habría hablado de utilizar influencers, granjas de bots, guerra sucia y manipulación de tendencias para influir en el debate público y conseguir que se impusiera un candidato de ultraderecha, cuyo nombre no facilitó.