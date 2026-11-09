SEP Y UNICEF acuerdan ampliar la educación inicial y duplicar su cobertura para 2030

SEP y UNICEF

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) acordaron reforzar su colaboración para ampliar los servicios de educación inicial en México y garantizar mejores condiciones para el desarrollo de niñas y niños desde sus primeros años de vida.

Durante una reunión entre el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, y una delegación de alto nivel de UNICEF, encabezada por Chemba Raghavan, líder mundial de Desarrollo de la Primera Infancia, se abordaron los avances del país en materia normativa y los retos para extender la atención educativa a este sector de la población.

El secretario destacó que invertir en la primera infancia tiene efectos que van más allá del ámbito educativo, pues contribuye al desarrollo de niñas y niños, fortalece a las familias, genera mejores oportunidades para las mujeres trabajadoras y favorece el crecimiento económico y social. Por ello, señaló que uno de los principales desafíos es ampliar la cobertura con servicios de calidad, financiamiento sostenible y prioridad para las comunidades más vulnerables.

Por su parte, Raghavan reconoció los avances de México y el trabajo coordinado entre distintos sectores y territorios para garantizar los derechos y el bienestar de la niñez. También expresó su interés en que el país consolide su papel como referente regional y comparta sus experiencias con otras naciones.

Buscan duplicar la cobertura

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la necesidad de ampliar los servicios de educación inicial y establecer mecanismos que permitan atender a más niñas y niños. Para ello, ambas partes consideraron necesario vincular la cobertura con la calidad de la atención, la disponibilidad de recursos y el acompañamiento a las comunidades con mayores necesidades.

Durante la reunión, representantes de UNICEF presentaron evidencia científica y económica sobre los beneficios de estas políticas, con énfasis en la importancia de la estimulación temprana y el desarrollo cerebral durante los primeros años de vida.

También plantearon reforzar la coordinación entre las áreas educativa, sanitaria y de protección social, así como detectar las zonas donde existen mayores carencias de atención y dirigir recursos hacia las comunidades con más rezago. A esto se sumó la propuesta de retomar experiencias de otros países de América Latina para mejorar la aplicación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en esta materia.

En cuanto a los compromisos de México, la SEP expuso los retos para cumplir con la reforma constitucional de 2019, mediante la cual la educación inicial se incorporó a la educación básica y se estableció como una obligación del Estado.

Como parte de los trabajos, se presentó un estudio que contempla distintos escenarios para extender los servicios escolarizados y no escolarizados, con la meta de duplicar la cobertura para 2030. El planteamiento también considera alternativas presupuestarias y mecanismos de financiamiento para avanzar hacia ese objetivo.

SEP y UNICEF

Cooperación para atender a la primera infancia

Al cierre del encuentro, la SEP y UNICEF refrendaron su disposición de mantener el diálogo y la cooperación técnica para consolidar una política integral que coloque los derechos y el bienestar de niñas y niños en el centro de las decisiones públicas.

Ambas instituciones coincidieron en que ampliar el acceso a la educación inicial no será suficiente sin garantizar la calidad de los servicios, fortalecer el acompañamiento a las familias y contar con recursos que permitan sostener su operación.

En la reunión participaron, por parte de la SEP, la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez; Marcela Kieller, subdirectora del Programa de Expansión de la Educación Inicial, e Irma Luna, subdirectora de Educación Inicial en la Dirección de Desarrollo Curricular.

Por UNICEF asistieron Olga Isabel Isaza De Francisco, directora regional adjunta para América Latina y el Caribe y representante en Panamá; Maki Kato, representante adjunta en México; Patricia Alejandra Misiego Telesca, especialista regional de Desarrollo de la Primera Infancia, y Jimena Lazcano, oficial nacional de Educación y Desarrollo de la Primera Infancia en México.