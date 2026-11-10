Alta en el IMSS 2026 Requisitos y documentos para tramitarla (Pexels)

Es importante que todos los que cuenten con seguro social en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) tramiten su alta para que se les den los servicios de salud que les corresponden como derechohabientes. Tramitar el alta en el IMSS es un proceso bastante rápido, por lo que aquí te decimos todos los documentos que necesitas y quién puede hacerlo.

¿Cómo darse de alta en el IMSS?

A pesar de ser un proceso rápido, muchas veces la información no suele ser clara, por lo que el IMSS ha habilitado dos maneras para tramitar el alta: A través de su página web y acudiendo a la Unidad Médica Familiar (UMF).

El primer paso para tramitar el alta en el IMSS es solicitar o localizar el Número de Seguridad Social (NSS). Este puede ser generado en línea y solo se necesita la CURP y un correo electrónico, que es donde enviarán el NSS, así como demás información. El trámite también se puede realizar en una UMF y solo se necesita:

Acta de nacimiento.

CURP

Una identificación oficial vigente.

¿Qué documentos y requisitos se necesitan para darse de alta en una clínica o UMF del IMSS?

Una vez obtenido el NSS, es necesario que los asegurados se den de alta en una clínica o UMF, para empezar a disfrutar los servicios que ofrece el IMSS. Este procedimiento también se puede realizar a través de su página web o en una clínica del IMSS.

En su página web

Para darse de alta en una UMF del IMSS, mediante su página web solo se necesitan los siguientes documentos:

CURP

NSS

Código postal

Correo electrónico

e.firma

Es necesario mencionar que puede haber ocasiones en que, para algunas modalidades de tipos de asegurados, sea necesario acudir a la UMF correspondiente.

Trámite en ventanillas

En cuanto a los documentos necesarios para darse de alta en la UMF en ventanillas, se necesitan los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Fotografía tamaño infantil a color o en blanco y negro

Hay modalidades para registro de asegurados de esposo(a), concubina(rio), padre o madre, hija(o), pensionado(a) o personas en unión civil que soliciten otros documentos además de los mencionados.