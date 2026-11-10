México fortalece producción lechera para avanzar hacia la soberanía alimentaria

SADER El subsecretario de Agricultura, Ulises Mejía Haro enfatizó que para el gobierno federal, el fortalecimiento de la producción nacional de leche es una prioridad estratégica, de ahí que busque fortalecer la producción lechera para avanzar hacia la soberanía alimentaria

El subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del Gobierno de México, Ulises Mejía Haro, destacó que el fortalecimiento de la producción nacional de leche es una prioridad estratégica para avanzar hacia la soberanía alimentaria, mejorar los ingresos de las familias ganaderas y consolidar una industria láctea más competitiva.

De ahí que la dependencia encabezada por Columba Jazmín López Gutiérrez, impulsa una estrategia para incrementar la producción nacional, fortalecer la rentabilidad de los ganaderos y reducir la dependencia de las importaciones.

En el marco del Segundo Encuentro Nacional Lechero 2026, que se realizó en Torreón, Coahuila, el subsecretario destacó la necesidad de avanzar hacia la meta nacional de producir 15 mil millones de litros de leche al año, mediante acciones que eleven la productividad, fortalezcan la sanidad animal, promuevan la tecnificación, mejoren el acceso al financiamiento y permitan que pequeños y medianos productores participen en mejores condiciones de mercado.

Asimismo, resaltó la importancia de Leche para el Bienestar como parte de la estrategia para vincular la producción nacional con el derecho a una alimentación nutritiva y accesible.

Mejía Haro destacó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha establecido como prioridad fortalecer la soberanía alimentaria de México, a través del impulso de una estrategia para fortalecer la producción nacional y consolidar las cadenas de valor, desde la producción primaria hasta la transformación, industrialización y comercialización, con el objetivo de generar mayor rentabilidad y mejores ingresos para las familias productoras.

Ante representantes de la industria, organizaciones ganaderas, productores y autoridades de los tres órdenes de gobierno, Mejía Haro sostuvo que el desafío no consiste únicamente en producir más leche, sino en lograr que el crecimiento del sector se traduzca en mejores ingresos para quienes trabajan diariamente en las unidades de producción.

Al respecto, convocó a fortalecer la coordinación entre el Gobierno de México, los estados, las organizaciones productivas y la industria para impulsar inversiones, innovación, sustentabilidad y nuevas oportunidades de comercialización.

El subsecretario Ulises Mejía reiteró que la política agroalimentaria del Gobierno de México busca fortalecer la producción nacional con una visión de largo plazo, colocando en el centro a las productoras y productores, promoviendo el valor agregado y consolidando condiciones para que México produzca una mayor proporción de los alimentos que consume.

Al encuentro asistieron Ricardo Alberto Valdés Quintanilla, presidente de la Asociación Mexicana de Productores de Leche (AMLAC); Homero García de la Llata, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG); Andrea Genoveva Solano Rendón, representante de la Secretaría de Economía; y José María Montemayor Garza, secretario de Desarrollo Rural de Coahuila, además de representantes del sector lechero nacional.