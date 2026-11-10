¡Ozempic llega al sistema público! Gobierno incorpora la semaglutida para tratar la obesidad; ¿te la podrán dar en el IMSS?

Abren la puerta al Ozempic El Gobierno aprobó el uso de la semuglitada para el tratamiento de obesidad. (Cuartoscuro y Pexels)

La semaglutida, principio activo del medicamento comercializado como Ozempic, ahora podrá ser utilizada en el sistema público de salud en México para tratar la obesidad.

El Gobierno federal publicó este 10 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación una actualización del Compendio Nacional de Insumos para la Salud que incorpora este fármaco como tratamiento para la obesidad, además de la diabetes tipo 2.

Esta medida permite que las instituciones públicas de salud puedan considerar la adquisición de este medicamento dentro de su catálogo oficial.

La semaglutida, conocida comercialmente como Ozempic, es un medicamento que ayuda a controlar los niveles de glucosa en personas con diabetes tipo 2 y también favorece la pérdida de peso al reducir el apetito y aumentar la sensación de saciedad.

El Compendio Nacional de Insumos para la Salud es el catálogo oficial del Gobierno de México que reúne los medicamentos, vacunas, materiales de curación y otros insumos que pueden utilizar las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud.

Su actualización permite incorporar nuevos tratamientos, aunque ello no implica que estén disponibles de forma inmediata en todos los hospitales, ya que su adquisición depende de procesos de compra y presupuesto

¿Ozempic ya estará disponible en hospitales públicos?

El acuerdo no incorpora la marca Ozempic, sino la semaglutida, su principio activo.

De acuerdo al DOF, el Gobierno ahora reconoce oficialmente este medicamento como una opción terapéutica para el tratamiento de la obesidad dentro del sistema público de salud.

Esto significa que la semaglutida ya forma parte del catálogo nacional de medicamentos que pueden adquirir instituciones como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

Sin embargo, su disponibilidad para los pacientes dependerá de que se asignen recursos, se realicen las compras públicas y cada institución la incorpore a sus protocolos de atención.

De acuerdo con la actualización del Compendio, la semaglutida podrá utilizarse para:

Diabetes mellitus tipo 2.

Obesidad en adultos.

Personas con sobrepeso que presenten enfermedades relacionadas, como hipertensión, diabetes o enfermedad cardiovascular.

Adolescentes mayores de 12 años con obesidad que cumplan los criterios establecidos.

¿Qué otros medicamentos incorporó el Gobierno?

Además de la semaglutida, la actualización del Compendio Nacional de Insumos para la Salud incorporó y modificó este martes otros tratamientos de alta especialidad para enfermedades raras, cáncer y padecimientos inmunológicos.

Entre las principales novedades, de acuerdo al DOF, destacan:

Iptacopan , para el tratamiento de la hemoglobinuria paroxística nocturna , una enfermedad rara que provoca la destrucción de los glóbulos rojos.

, para el tratamiento de la , una enfermedad rara que provoca la destrucción de los glóbulos rojos. Tucatinib , indicado para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo localmente avanzado o metastásico.

, indicado para pacientes con localmente avanzado o metastásico. Atezolizumab , con nuevas presentaciones e indicaciones para distintos tipos de cáncer, entre ellos pulmón e hígado.

, con nuevas presentaciones e indicaciones para distintos tipos de cáncer, entre ellos pulmón e hígado. Durvalumab , con nuevas indicaciones para cáncer de pulmón, vejiga, hígado y vías biliares.

, con nuevas indicaciones para cáncer de pulmón, vejiga, hígado y vías biliares. Lanadelumab , para prevenir ataques de angioedema hereditario , otra enfermedad poco frecuente de origen genético.

, para prevenir ataques de , otra enfermedad poco frecuente de origen genético. La actualización también contempla cambios en la vacuna de refuerzo contra difteria, tétanos y tosferina acelular (Tdpa).

¿Qué riesgos tiene el Ozempic para la salud?

El escorbuto, enfermedad históricamente asociada con marineros y piratas por la falta de vitamina C durante largos viajes, ahora también puede presentarse en personas que utilizan medicamentos como Ozempic para adelgazar sin supervisión médica.

La nutrióloga Cecilia Trejo Rico, de la Universidad Iberoamericana, advirtió que el uso inadecuado de estos fármacos puede provocar desnutrición y deficiencias nutricionales.

La especialista explicó que, aunque los agonistas del receptor GLP-1 han demostrado beneficios para pacientes con diabetes tipo 2, obesidad y síndrome metabólico, su popularización como método para bajar de peso ha llevado a algunas personas a reducir drásticamente su consumo de alimentos, incluidas frutas ricas en vitamina C, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades como el escorbuto.

¿Qué otros afectos adversos tiene el Ozempic?

El Diario Oficial de la Federación advierte que el uso de agonistas del receptor GLP-1, como la semaglutida, puede provocar reacciones adversas gastrointestinales que ocasionen deshidratación y, en casos poco frecuentes, deterioro de la función renal.

El tratamiento debe suspenderse si se sospecha pancreatitis y no reanudarse si el diagnóstico se confirma. Además, no debe utilizarse como sustituto de la insulina en pacientes con diabetes tipo 2 ni combinarse con otros agonistas del receptor GLP-1.

También puede aumentar el riesgo de hipoglucemia cuando se administra junto con sulfonilureas o insulina, por lo que podría ser necesario ajustar las dosis.

Entre otras precauciones, se recomienda vigilar la función renal en pacientes con reacciones gastrointestinales graves, controlar posibles complicaciones de retinopatía diabética y suspender el tratamiento si se detecta un aumento sostenido de la frecuencia cardiaca en reposo, señala el DOF.