Taddei entrega por escrito y fuera de tiempo legal sus oficinas del INE

Finalmente y fuera del tiempo legal, la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, entregó su oficina (Archivo)

Incertidumbre en el INE — La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, comunicó este martes que Guadalupe Taddei, la renunciante titular del órgano autónomo, envió un escrito dirigido al Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto, en el que, fuera del tiempo legal, hace entrega de sus oficinas y nuevamente brilló por su ausencia.

En medio de versiones en los que se hacen referencias hipotéticas sobre el paradero de la otrora consejera presidenta del INE, se hizo oficial la entrega de sus oficinas, pero no lo hizo de manera presencial sino a través de terceras personas y por escrito.

Sobre este procedimiento, la actual consejera presidenta provisional del árbitro electoral, Blanca Cruz, señaló en conferencia que este trámite es el inicio de un proceso que llevará algunos días.

“Ya finalizó el plazo y ya se hizo la entrega por escrito, y estamos en el trámite de recepción”, resaltó Blanca Cruz al reiterar que el procedimiento sigue su curso.

La entrega de oficina y documentación lleva dos momentos clave: Primero, la entrega de documentos por parte de la funcionaria que deja el cargo público; y segundo, la recepción formal de los asuntos y elementos institucionales pendientes, entregados a la nueva administración.

Tras la salida oficial de Taddei y la culminación de los trámites administrativos respectivos, Blanca Cruz descartó ocupar la oficina que tenía su antecesora, ya que aguardará a que la Cámara de Diputados nombre a la persona que de manera formal ocupe la titular como consejera presidenta de manera formal.

Finalmente, Blanca Cruz apuntó que las diligencias en los demás trámites del INE están en manos del OIC, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes procederán conforme a su competencia y en caso de “solicitar información o realizar una revisión, se atenderá con puntualidad”.

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