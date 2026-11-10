Moody’s eleva pronóstico de crecimiento para México a 2% en 2026 y 2.1% en 2027

Moody’s Ratings crecimiento económico de México

Moody’s Ratings mejoró sus previsiones de crecimiento económico para México y estimó que el Producto Interno Bruto (PIB) avanzará 2 por ciento en 2026 y 2.1 por ciento en 2027, impulsado, en parte, por los efectos indirectos de las inversiones en inteligencia artificial (IA).

En su informe de perspectivas económicas globales, la calificadora también proyectó que la economía nacional mantendrá un crecimiento de 2 por ciento durante 2028, después del avance de apenas 0.5 por ciento que estimó para 2025.

Las nuevas proyecciones representan un ajuste al alza de un punto porcentual para 2026, respecto del 1 por ciento previsto anteriormente. Para 2027, la revisión fue de 0.6 puntos porcentuales, al pasar de una estimación de 1.5 a 2.1 por ciento.

La firma destacó que las inversiones en tecnología e infraestructura digital continuarán respaldando la actividad económica mundial, junto con el gasto en defensa y el fortalecimiento de las cadenas de suministro. Sin embargo, advirtió que el impulso de estos sectores comenzará a moderarse durante 2027.

Inversión tecnológica sostendrá parte del crecimiento

Moody’s señaló que las grandes compañías dedicadas a la infraestructura digital reducirán el ritmo de crecimiento de sus inversiones a alrededor de 25 por ciento en 2027, después de registrar aumentos superiores a 100 por ciento durante 2026.

Este comportamiento limitaría parte del impulso que la inversión tecnológica ha aportado a la economía internacional, aunque la agencia considera que continuará siendo uno de los factores que sostendrán la actividad durante los próximos años.

En sus previsiones generales, la calificadora calculó que la economía mundial crecerá 2.6 por ciento anual entre 2026 y 2028. Para Estados Unidos anticipó una expansión de 2.3 por ciento este año y de 2 por ciento tanto en 2027 como en 2028.

México mejora frente a Brasil y Argentina

En América Latina, las nuevas expectativas para México contrastan con los ajustes a la baja que Moody’s realizó para Brasil y Argentina durante 2027.

Para la economía brasileña, la agencia prevé un crecimiento de 2 por ciento en 2026, que disminuiría a 1.6 por ciento en 2027, antes de recuperarse hasta 2.2 por ciento en 2028.

En el caso de Argentina, Moody’s estima una expansión de 2.9 por ciento este año y de 3 por ciento en 2027, aunque ambas previsiones fueron revisadas a la baja. Para 2028, proyecta que su economía avance 2.5 por ciento.

Inflación y política monetaria

A pesar de la mejora en las perspectivas de crecimiento para México, Moody’s anticipó que la inflación aumentará durante 2027. La calificadora estima que pasará de 3.7 por ciento en 2026 a 3.9 por ciento el próximo año, para después moderarse a 3.5 por ciento en 2028.

Sobre la política monetaria, señaló que el Banco de México recortó inesperadamente su tasa de interés en noviembre, pese a la depreciación del peso, y apuntó a una pausa prolongada debido a los riesgos inflacionarios y externos.

La agencia también advirtió que los bancos centrales de los mercados emergentes enfrentan mayores limitaciones para continuar reduciendo sus tasas de interés, debido a los elevados tipos globales y las presiones sobre sus monedas.

En contraste, consideró que Brasil cuenta con un margen más reducido para flexibilizar su política monetaria, como consecuencia de factores internos y externos.

Para las principales economías avanzadas, Moody’s prevé nuevos incrementos limitados en las tasas de interés. No obstante, señaló que, si la inflación comienza a ceder, los bancos centrales podrían retomar los recortes a partir de la segunda mitad de 2027.