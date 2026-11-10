El PPEF, a revisión en lo particular en San Lázaro; se discuten 1,760 reservas

Diputados de Morena votan durante la sesión ordinaria de este martes (Camila Ayala Benabib/Cuartoscuro)

Presupuesto de Egresos 2027 — Después de varias horas de receso en San Lázaro tras la aprobación en lo general del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el Ejercicio Fiscal 2027, este martes los diputados de las distintas bancadas reanudaron la sesión para dar trámite en lo particular al tema, en el que se revisarán Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos.

Los legisladores inscribieron mil 760 reservas que se revisan desde este martes y que se espera se lleven más de 24 horas para desahogarlas, toda vez que se otorgarán tres minutos a cada legislador que las presentó para su debate, lo que fue confirmado por el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños.

El dictamen del PPEF 2027 fue aprobado el lunes en lo general, con 372 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, y en los debates y análisis del proyecto de presupuesto se contempla un déficit de un billón 358 mil 558 millones 800 mil pesos. Del gasto total proyectado, el 69.9 por ciento corresponde al gasto programable, con 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos.

En la revisión del documento del Presupuesto de Egresos para el próximo año se establece que estos recursos se destinarán a financiar los programas sociales, prestación de servicios, construcción de infraestructura y obras públicas que requiere la población. El monto representa un crecimiento de 15 por ciento respecto a lo aprobado para 2026.

La Crónica de Hoy 2026